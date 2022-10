Mississippi ex-gouverneur. Haley Barbour hospitalisée après un naufrage

JACKSON, Mississippi (AP) – L’ancien gouverneur du Mississippi, Haley Barbour, a été hospitalisé mercredi après avoir détruit son SUV alors qu’il faisait une embardée pour éviter un chien sur une route rurale, ont déclaré des responsables de l’application des lois.

Barbour, 75 ans, a eu l’épave près de Wolf Lake à l’extérieur de Yazoo City, à environ 80,5 kilomètres au nord-ouest de Jackson. Barbour vit dans la ville de Yazoo.

Le shérif du comté de Yazoo, Jake Sheriff, a déclaré à l’Associated Press que Barbour avait été transporté par avion au centre médical de l’Université du Mississippi à Jackson après le naufrage, qui s’est produit vers 17h30. Un communiqué de presse de la Mississippi Highway Patrol quelques heures plus tard a décrit Barbour comme “stable et alerte ” avec des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Barbour est un républicain et a servi deux mandats en tant que gouverneur, de janvier 2004 à janvier 2012.

Barbour a été directeur politique de la Maison Blanche pour le président Ronald Reagan dans les années 1980 et président du Comité national républicain de 1993 à 1997. Barbour était un lobbyiste de premier plan à Washington avant de devenir gouverneur et est retourné au lobbying après avoir quitté ses fonctions.

Le shérif a déclaré que Barbour avait dit aux intervenants d’urgence qu’un chien était sorti devant lui et que l’ancien gouverneur avait fait une embardée et heurté un ponceau. Le SUV BMW s’est retrouvé sur le côté. Barbour portait une ceinture de sécurité et l’airbag s’est déployé, a déclaré le shérif.

Le shérif a déclaré que les agents n’avaient pas trouvé de chien près du lieu de l’accident.

Barbour avait une coupure sur le côté de la tête et a dit aux intervenants d’urgence qu’il avait mal à la hanche et à l’épaule gauche, a déclaré le shérif.

Emily Wagster Pettus, Associated Press