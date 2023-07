Un homme qui a agressé des fidèles dans une mosquée de Mississauga, en Ontario, l’année dernière, planifiait l’attaque depuis un an et était motivé par la haine et le désir d’intimider les musulmans, selon des documents judiciaires.

Mohammad Moiz Omar « avait l’intention de perpétrer un événement faisant de nombreuses victimes » lorsqu’il est entré dans le centre islamique Dar Al-Tawheed pendant la prière du matin le 19 mars 2022 et a pulvérisé du gaz poivré sur les fidèles tout en balançant une hachette, selon un exposé conjoint des faits lu à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Brampton, en Ontario. Mercredi.

Omar, qui avait 24 ans au moment de l’attaque, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation, selon l’un de ses avocats, Jacob Roth des Avocats criminels Robichaud. Ces accusations comprennent l’administration d’une substance nocive dans l’intention de mettre la vie en danger ou de causer des lésions corporelles, l’agression armée et le méfait des biens religieux avec une motivation de parti pris, de préjugé ou de haine fondée sur la religion.

« Dans le cadre de son plaidoyer, M. Omar a reconnu que la culpabilité de ces trois chefs d’accusation constitue une activité terroriste », a déclaré Roth lors d’un appel téléphonique mercredi.

L’imam de la mosquée, Ibrahim Hindy, a déclaré que les révélations au tribunal mercredi confirmaient le pire cauchemar de sa communauté.

« Ce n’était pas quelqu’un qui passait une mauvaise journée ou qui avait un épisode de santé mentale. C’était quelqu’un qui avait clairement planifié ce qu’il voulait faire et comment il voulait tuer des musulmans », a déclaré Hindy. « Je suis seulement reconnaissant que notre congrégation ait pu l’arrêter avant qu’il ne puisse finalement blesser quelqu’un. »

« Vous êtes tous des terroristes », a déclaré l’agresseur

Selon l’exposé des faits, Omar est entré dans la mosquée à 7 heures du matin, alors qu’il y avait environ 30 personnes rassemblées pour la prière du matin. Il s’est approché d’eux par derrière et a déchargé le gaz poivré tout en balançant la hachette.

Les fidèles l’ont entendu dire : « Je vous hais » et « Vous êtes tous des terroristes » pendant l’attaque.

L’attaque a été contrecarrée lorsque des fidèles ont poussé Omar au sol et l’ont retenu.

Bien qu’aucun des fidèles n’ait été gravement blessé, l’un d’entre eux a reçu des coups de pied dans l’estomac et plusieurs ont souffert des effets secondaires du spray anti-ours. Les dommages à la mosquée ont coûté 16 000 $ à réparer.

La police qui a fouillé sa voiture a trouvé plusieurs armes et outils, dont un grand couteau, un couperet, un marteau, une corde, des forets, des lunettes de sécurité, des extincteurs et un produit chimique inconnu. La plupart ont été achetés récemment dans un Canadian Tire.

Une photo de l’exposé conjoint des faits montre un grand couteau, un couperet et une hache trouvés sur la personne d’Omar ou dans sa voiture après l’attaque de la mosquée de mars 2022. (Cour supérieure de justice de l’Ontario)

Un homme a exprimé sa haine de l’Islam : document judiciaire

Pendant sa garde à vue, Omar a déclaré à la police qu’il était d’origine musulmane mais qu’il se considérait comme athée.

Il a exprimé sa haine pour l’islam et les musulmans, et sa déception de ne pas avoir été en mesure d’infliger des dommages plus graves aux victimes.

Le document indique qu’Omar a déclaré à la police qu’il avait été « provoqué » par ce qu’il a appelé « une religion intolérante et violente ».

« L’attaque visait également à intimider une partie du public (musulmans) en ce qui concerne leur sécurité », indique-t-il.

Omar a déclaré à la police qu’il avait tenté d’acquérir des armes à feu pour l’attaque, mais qu’il n’avait pas réussi et qu’il envisageait de fabriquer une bombe mais qu’il n’avait pas les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire. Il leur a également dit qu’il avait envisagé d’attaquer d’autres cibles, notamment une autre mosquée et le consulat pakistanais, ou d’utiliser sa voiture pour renverser des musulmans.

« Lorsqu’on lui a demandé s’il espérait inspirer d’autres personnes à commettre des attaques similaires, il a répondu : « Dans un sens, oui. Vous pouvez toujours espérer » », indique le document.

Lors d’une perquisition au domicile d’Omar, les enquêteurs ont trouvé un disque dur contenant des séquences vidéo de la fusillade de la mosquée de mars 2019 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où un suprémaciste blanc a tué 51 personnes et en a blessé 40 autres. Dans des commentaires à la police, Omar a déclaré qu’il avait aimé voir une femme se faire tirer dessus lors de cette attaque.

La police a également trouvé des preuves qu’Omar avait tenté d’obtenir une imprimante 3D capable d’imprimer une arme à feu et s’était envoyé des e-mails révélant « un haut niveau de planification ».

Cela aurait pu être une attaque de style mosquée québécoise: avocat

Steven Zhou, porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, a également salué la réponse rapide des fidèles ce jour-là.

« Sans leur bravoure, nous aurions très bien pu assister à plusieurs funérailles en plus de la cérémonie d’aujourd’hui », a déclaré Zhou. « Ils auraient pu être les victimes d’un autre attentat de type Québec, ou de l’attentat au camion à London, en Ontario, qui s’est produit quelques mois avant cet attentat, ou du meurtre d’un gardien à la mosquée de l’OMI à Rexdale, non loin d’ici. »

Zhou a déclaré que ces attaques montrent une « tendance d’individus qui attaquent violemment les musulmans pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils croient » à laquelle tous les Canadiens doivent faire face.

En juin, le Service des poursuites pénales du Canada et le ministère du Procureur général « ont consenti à l’ouverture de poursuites pour terrorisme » contre Omar. La classification du terrorisme permet aux procureurs de poursuivre des soumissions de peine plus sévères que celles qui s’appliqueraient à une infraction ordinaire.

Iman Ibrahim Hindy du Dar Al-Tawheed Islamic Center à Mississauga s’adresse aux journalistes après le plaidoyer de culpabilité mercredi. (Darek Zdzienicki/CBC)

Roth, l’avocat d’Omar, a déclaré que son client restait en détention en attendant sa condamnation.

Les procureurs et la défense ont présenté une soumission conjointe de condamnation à huit ans de prison.

Hindy a dit que ce n’était pas suffisant.

« Je pense que si quelqu’un désire et complote pour commettre un meurtre de masse au Canada, il mérite plus de huit ans de prison », a-t-il déclaré.

Omar comparaîtra à nouveau devant le tribunal mardi pour son audience de détermination de la peine.