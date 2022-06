Mission Wimbledon de Serena Williams | Iga Swiatek, numéro un mondial, “trop ​​timide pour dire bonjour” | Actualités Tennis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Serena Williams a insisté sur le fait qu’elle ne s’était pas retirée du match alors qu’elle se préparait pour son match en simple du premier tour contre Harmony Tan à Wimbledon mardi.

Cela fait 20 ans que Serena Williams a remporté le titre en simple de Wimbledon pour la première fois, mais elle n’a qu’une chose en tête alors qu’elle revient à l’action avant la semaine prochaine à SW19.

Ses premiers matchs de l’année ont eu lieu en double à Eastbourne plus tôt cette semaine avec Ons Jabeur, mais elle n’a qu’une chose en tête.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son objectif pour le tournoi, elle a répondu avec un sourire : “Vous connaissez la réponse à cette question. Allez, maintenant.”

Il y aura également un sentiment de vengeance dans l’esprit de Williams de la déception de l’année dernière. Elle a dû se retirer au début de son match de premier tour contre Aliaksandra Sasnovich de Biélorussie en raison d’une blessure à la jambe.

“C’était toujours quelque chose depuis la fin du match qui était toujours dans mon esprit”, a-t-elle déclaré. “C’était donc une énorme motivation pour cela.”

La favorite incontestée, cependant, est la numéro 1 mondiale Iga Swiatek et la Polonaise, qui souhaite poursuivre une incroyable séquence de 35 victoires consécutives qui remonte à février, a révélé qu’elle était trop timide pour dire bonjour à Williams.

Iga Swiatek de Pologne célèbre avec le trophée après avoir remporté l’Open de France 2022 à Roland Garros plus tôt ce mois-ci

“Quand je l’ai vue hier, j’étais assez bouleversée”, a déclaré la jeune femme de 21 ans. “J’avais l’impression d’être encore un peu nouvelle. Je ne savais pas comment réagir parfaitement. Je voulais la rencontrer.

“J’ai vu qu’elle avait tellement de monde autour d’elle. Je ne connais pas son équipe. C’était assez bizarre. Je suis revenu à moi-même quelques années plus tôt quand j’étais trop timide pour dire bonjour à qui que ce soit une seconde.”

Williams a révélé que sa décision de jouer à Wimbledon avait été prise avant l’Open de France, qui a été remporté par Swiatek, mais la vétéran n’a pas eu le temps de retrouver sa forme optimale alors qu’elle enchérit pour un huitième titre en simple sur l’herbe sacrée et le 24 de sa carrière.

Lors de sa pause sportive, elle a déclaré: “Je n’ai pas pris ma retraite. J’avais juste besoin de guérir physiquement, mentalement. Je n’avais aucun plan, pour être honnête. Je ne savais tout simplement pas quand je reviendrais.

“Je ne savais pas comment j’allais revenir. De toute évidence, Wimbledon est un endroit formidable, et ça a plutôt bien fonctionné.”

Williams n’a pas caché son désir d’ajouter à son parcours du Grand Chelem, ce qui la verrait enfin égaliser avec Margaret Court au sommet du classement de tous les temps.

Elle a disputé quatre finales de Grand Chelem depuis son retour de congé de maternité, dont deux à Wimbledon en 2018 et 2019, mais n’a remporté aucun set.

Serena Williams tient le trophée en l’air après avoir remporté son septième titre en simple féminin à Wimbledon en 2016

Elle espère que c’est le tournoi où elle pourra rectifier le tir. Mais avec d’autres intérêts désormais très répandus et occupant une grande partie du temps dans la vie de l’homme de 40 ans, il n’y aura peut-être pas beaucoup d’autres opportunités pour Williams de créer l’histoire.

Quant à savoir s’il s’agit de sa dernière apparition à Wimbledon, l’Américaine a ajouté : “Je ne sais pas. Je peux seulement vous dire que je suis là. Qui sait où j’apparaîtrai ensuite. Vous devez juste être prêt .”

Swiatek, quant à elle, jouera dans le tableau principal pour la troisième fois seulement, la course de l’an dernier jusqu’au quatrième tour étant sa meilleure performance à ce jour.

Elle gère cependant les attentes avant le tournoi et a déclaré: “Honnêtement, j’ai toujours l’impression que j’ai besoin de comprendre l’herbe. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Mais j’essaie juste de rester ouvert d’esprit et sorte de tirer des points positifs de la situation.

“J’ai tellement de succès cette saison que je n’ai pas à montrer à tout le monde que je dois bien jouer dans chaque tournoi parce que c’est du tennis, nous avons des hauts et des bas. J’essaie donc de jouer sans attentes et de voir ce que ce tournoi apporte moi.

