“Mission sacrée”: des dizaines de groupes sino-canadiens font écho à Pékin sur Taiwan

Lorsqu’un groupe de parlementaires canadiens a récemment annoncé son intention de se rendre à Taïwan, la réponse de Pékin a été rapide, son ambassade à Ottawa promettant des « mesures résolues et énergiques » contre tout pays interférant dans l’intégrité territoriale de la Chine.

Le ministère des Affaires étrangères de Pékin avait précédemment convoqué le diplomate canadien Jim Nickel au sujet d’une déclaration du G7 qui appelait la Chine à résoudre pacifiquement les tensions entourant la récente visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan, disant à Nickel que la déclaration aidait “un méchant à faire le mal”.

Mais la pression sur Taïwan est également exercée à l’intérieur du Canada.

Des dizaines d’associations sino-canadiennes ont fait écho aux positions de Pékin, déclarant que le soutien à la “réunification” chinoise avec Taïwan était une “mission sacrée de tous les fils et filles chinois au pays et à l’étranger”.

“Les Canadiens d’origine chinoise à l’étranger soutiendront fermement la position politique du gouvernement chinois et lutteront contre toutes les forces extérieures qui tentent de diviser et de saper l’unité de la Chine”, lit-on dans la lettre, publiée dans Dawa News, un média en langue chinoise basé au Canada.

La lettre a été publiée le 16 août, le jour même où le Groupe d’amitié Canada-Taïwan composé de parlementaires canadiens a annoncé sa visite prévue à Taïwan à l’automne.

Pifeng Hu est président honoraire du Peace and Development Forum of Canada, basé à Richmond, en Colombie-Britannique, l’un des 87 groupes signataires de la lettre. Les autres signataires comprennent des groupes de coordination importants tels que l’Alliance canadienne des associations chinoises, des chambres de commerce, ainsi que de petits organismes consacrés à des intérêts particuliers tels que l’appréciation du vin et de la poésie.

Hu a déclaré dans une interview en mandarin que les Canadiens d’origine chinoise considéraient Taiwan et la Chine comme «une seule famille».

« Alors pourquoi organisons-nous des activités comme celle-ci ? Parce que nous avons encore des sentiments pour notre pays d’origine et les villes natales dans lesquelles nous avons grandi », a déclaré Hu.

“Nous ne voulons pas voir des gens des deux côtés du détroit (de Taiwan) continuer à se disputer.”

Hu a déclaré que son organisation avait tenu des discussions publiques sur les questions taïwanaises, mais n’avait jamais invité quiconque soutenait l’indépendance taïwanaise parce que leurs opinions étaient incompatibles avec celles des membres de son groupe.

Pékin s’oppose aux activités qui, selon lui, portent atteinte à son intégrité territoriale, comme la visite de Pelosi le 2 août à Taïwan, qu’il considère comme une province chinoise.

Le Canada souscrit à la politique d’une seule Chine, selon laquelle il n’y a qu’un seul gouvernement chinois et n’entretient pas de relations diplomatiques avec le gouvernement de Taïwan.

La visite de Pelosi a incité Pékin à publier un livre blanc politique le 10 août intitulé “La question de Taiwan et la réunification de la Chine dans la nouvelle ère”, réitérant la position de Pékin selon laquelle Taiwan fait partie de la Chine depuis l’Antiquité et que sa réunification avec le continent représente une mission historique. pour le parti communiste au pouvoir.

La lettre de Dawa News cite le livre blanc comme une démonstration de la volonté du gouvernement et du peuple chinois de poursuivre la réunification.

Hilbert Yiu, ancien président de la Chinese Benevolent Association of Vancouver, également signataire de la lettre de Dawa News, a déclaré dans une interview en mandarin que le voyage de Pelosi à Taïwan était un « coup publicitaire », conçu pour entraîner la Chine dans la guerre.

Il a dit que les membres de l’association agissent pour le bien du Canada.

« Laissez-moi vous poser une question : les Canadiens seront-ils d’accord si le Québec veut être indépendant ? Le Royaume-Uni sera-t-il heureux si l’Ecosse veut être indépendante ? Vous ne pouvez pas avoir ce double standard (envers la Chine) », a déclaré Yiu.

Dans une déclaration en réponse à la visite prévue à Taïwan de parlementaires canadiens, l’ambassade de Chine a exhorté “la partie canadienne à respecter le principe d’une seule Chine et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine”.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré le 19 août que les parlementaires devraient réfléchir aux conséquences de la visite prévue.

Les médias du gouvernement chinois ont décrit les Canadiens d’origine chinoise comme alarmés par la visite de Pelosi et les actions des gouvernements occidentaux en faveur du « séparatisme » taïwanais. Son quotidien de langue anglaise China Daily a publié un article le 19 août intitulé « Colère au Canada face aux provocations de Taïwan ».

L’article citait David Choi, de la Colombie-Britannique, président exécutif national du Congrès national des Canadiens d’origine chinoise, affirmant que 1,8 million de Canadiens d’origine chinoise seraient «dégoûtés» si Taiwan était utilisé comme pion dans le conflit.

Choi conseille le gouvernement de la Colombie-Britannique en tant que coprésident de son Legacy Initiatives Advisory Council, qui se concentre sur la mise en œuvre des politiques liées aux excuses de la province en 2014 pour les torts historiques contre les Canadiens d’origine chinoise.

Dans une interview au cours de laquelle il a discuté de ses remarques dans China Daily, Choi a déclaré à La Presse canadienne que le Canada devrait «faire une pause et réfléchir» et cesser d’être une pom-pom girl pour les États-Unis.

« Nous nous éloignons de notre rôle traditionnel de pacificateurs. Dans le passé, le Canada était impartial lorsqu’il y avait un conflit entre différents ressortissants ou entités politiques », a-t-il déclaré.

Angel Liu, directeur général du Bureau économique et culturel de Taipei à Vancouver, qui représente le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré que la lettre de Dawa News lui avait été transmise par de nombreux Canadiens taïwanais et qu’elle exprimait des opinions qui n’étaient « pas du tout acceptables par tous à l’étranger ». Taïwanais.

Elle a déclaré que le gouvernement chinois intensifiait les messages au Canada concernant Taïwan.

« Je ne sais pas si la stratégie est utile pour les autres, mais elle est inutile pour les Canadiens taïwanais », a déclaré Liu dans une entrevue en mandarin.

David Mulroney, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a déclaré qu’il acceptait le droit des groupes d’avoir des opinions différentes, mais qu’il était parfois préoccupé par le fait que les organisations répétaient des opinions à la demande de gouvernements étrangers.

« Et encore une fois, je ne dis pas que cela se produit dans ce cas, mais c’est là que se situe ma préoccupation. Ce dont je voudrais être sûr, c’est que toutes les organisations expriment leurs opinions personnelles et ne transmettent pas les opinions d’un autre acteur anonyme, car cela, je pense, est problématique », a déclaré Mulroney.

Il a noté que le Canada n’avait pas de loi obligeant les individus ou les groupes à enregistrer leurs activités s’ils faisaient du lobbying au nom d’un État étranger, contrairement à des pays comme l’Australie.

Sécurité publique Canada a déclaré que la GRC était au courant des “activités d’ingérence d’acteurs étrangers” au Canada et avait mis en place “diverses méthodes et techniques” pour lutter contre cela.

Il ne faisait référence à aucun cas particulier.

Yiu, de la Chinese Benevolent Association of Vancouver, a déclaré que les membres du groupe savaient que certains Canadiens ne partageaient pas leur point de vue.

“Une fois, d’autres immigrants chinois m’ont dit de retourner en Chine”, a déclaré Yiu. « J’ai répondu, c’est tout à fait normal que vous n’aimiez pas mes opinions. Cependant, c’est mon choix personnel de rester ici ou de partir.

—Nono Shen, La Presse Canadienne

