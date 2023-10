Mission Raniganj, vedette d’Akshay Kumar, fait HOUSEFULL avant la Journée nationale du cinéma

Le Akshay Kumar starrrer’Mission Raniganj : le sauvetage du Grand Bharat» est sorti en salles. Dès sa sortie, il a été ouvert grâce à un bouche à oreille fantastique et est également le film le mieux noté de l’année. Les fans et le public adorent la performance d’Akshay Kumar dans le rôle de Jaswant Singh Gill. Puisque toute la nation est en fête ‘Journée nationale du cinéma» Le 13 octobre de cette année, l’amour pour le film a continué de captiver le public.

Il est à noter que lors de la « Journée nationale du cinéma », le tarif des billets sera fixe à 99 roupies pour toutes les chaînes nationales : PVR, Cinepolis et INOX réunis. Compte tenu de cela, le public afflue en grand nombre pour regarder l’histoire du héros méconnu de la nation, Jaswant Singh Gill. Les projections du film se remplissent également de plus en plus vite partout, et à l’approche de la Journée nationale du cinéma, c’est la meilleure occasion pour le public de regarder ce merveilleux film avec toute sa famille.

Le film continue d’être le choix du grand public et, grâce à l’initiative de la Journée nationale du cinéma, une grande partie du public pourra regarder l’histoire inspirante, motivante et émouvante du héros national qui a sauvé 65 mineurs de charbon.

Mission Raniganj : le sauvetage du Grand Bharatréalisé par Tinu Suresh Desai, met en valeur le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, et est actuellement projeté dans les cinémas.