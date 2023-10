Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue, les créateurs dévoilent une puissante affiche patriotique mettant en vedette un ensemble de acteurs

Pooja Divertissements Mission Raniganj: The Great Bharat Rescue est l’un des films les plus attendus à sortir cette année. Les créateurs ont récemment lancé une bande-annonce intrigante et digne d’un spectacle qui présente Akshay Kumar dans le genre des héros méconnus. La bande-annonce très attendue a impressionné les fans et le public, et les discussions autour du film battent leur plein.

Alors que le film est à quatre jours de sa sortie officielle, les créateurs, Pooja Entertainment, ont lancé une affiche puissante pour le film très attendu qui évoquera un sentiment de patriotisme parmi tous et mettra en vedette un casting massif comprenant Parineeti Chopra, Kumud Mishra. , Pavan Malhotra, Dibyendu Bhattacharya, Rajesh Sharma, Virendra Saxena, Shishir Sharma et l’acteur principal Akshay Kumar.

Sur leurs comptes de réseaux sociaux, les créateurs ont partagé une affiche et sous-titré :