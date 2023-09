Mission Raniganj : Ravi Kishan parle des défis rencontrés lors du tournage du film

Ravi Kishan, connu pour ses performances puissantes, a récemment partagé son expérience de tournage du film « Mission Raniganj ». Dans une interview, il a révélé les défis intenses rencontrés lors du tournage, soulignant comment il a acquis une compréhension plus approfondie des difficultés rencontrées par les mineurs. L’acteur Ravi Kishan, qui incarne Bholaa, un mineur, tout en partageant son expérience pendant le tournage, a déclaré : « J’ai vécu et réalisé comment un mineur regarde la mort de près. Cette histoire parle de ces mineurs qui ont été piégés en 1989 et des gens autour. » Ils pensaient qu’ils ne survivraient pas. Je joue Bholaa, un mineur. Je n’ai jamais joué un tel rôle dans ma carrière. » Avec Akshay Kumar et Parineeti Chopra dans les rôles principaux, le film devrait sortir en salles le 6 octobre. Le film est basé sur un événement réel de la vie de feu Jaswant Singh Gill, qui a dirigé avec succès la première mission de sauvetage dans une mine de charbon en Inde.