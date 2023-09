Mission Raniganj : le regretté Sardar Jaswant Singh Gill détient CES deux records pour le plus grand sauvetage dans une mine de charbon au monde

Mission Raniganj: Le grand sauvetage de Bharat avec Akshay Kumar et Parineeti Chopra s’apprête à sortir sur grand écran le 6 octobre 2023. Le film est basé sur une opération de sauvetage dans une mine de charbon menée par le Sardar tardif Jaswant Singh Gill. Il était l’un des héros légendaires qui ont gravé à jamais son nom dans le cœur des habitants de Bharat grâce à sa bravoure et ses actes héroïques. Plus on parle de ses réalisations, moins c’est le cas. Mais avant de regarder son histoire en direct dans les cinémas, voici un fait moins connu que vous devez connaître. Jaswant Singh Gill a reçu le Livre mondial des records et le Livre des records de Limca pour son opération de sauvetage.

Les deux prix prestigieux ont été décernés au regretté Sardar Jaswant Singh Gill, alors qu’il a mené avec succès la plus grande mission dans une mine de charbon au monde, sauvant 65 mineurs de charbon en seulement 48 heures. C’est en effet quelque chose dont la nation devrait être fière. Outre ces récompenses, Eastern Coalfields a également rendu un immense hommage à la vie de feu Sardar Jaswant Singh Gill en désignant le 16 novembre comme Jour du sauvetage, un jour où nous nous souvenons de ce héros méconnu dont l’histoire est aussi incroyable que lui. Il s’agit en effet d’une initiative très remarquable de la part de l’éminent producteur de charbon indien pour rendre hommage à un héros de notre nation qui est une source de fierté et d’inspiration pour le pays. Les personnes originaires d’avant les années 1990 n’étaient pas conscientes de ses réalisations en raison du manque de ressources sociales et de la non-disponibilité des médias sociaux. Mais à travers le film Mission Raniganj: Le Grand Bharat Rescue, son histoire et sa lutte se répandront partout.

Jaswant Singh Gill est né le 22 novembre 1937 à Sathiala à Amritsar. Il était un officier des mines de charbon qui, à lui seul, a sauvé la vie de 65 mineurs lors de l’effondrement d’une mine de charbon en 1989. Raniganj, situé au Bengale occidental. L’opération est entrée dans l’histoire comme le sauvetage d’une mine de charbon le plus réussi.