Mission Raniganj : la star d’Akshay Kumar profite d’un bouche à oreille extraordinaire, prête pour une grande sortie

Akshay Kumar vedette Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue est l’un des films les plus attendus du cinéma indien. Le film se prépare pour sa sortie mondiale en salles demain, et avec l’ouverture des réservations hier, le film montre des signes encourageants, et les fans et le public sont tous impatients de voir l’histoire réelle de Sardar Jaswant Singh Gill À l’écran.

En conséquence, les réalisateurs et Akshay Kumar ont organisé plusieurs projections du film pour les amis et les médias. Le film s’est ouvert avec une réponse unanime lors des projections qui ont eu lieu, et tout le monde a été hautement félicité pour la brillante performance d’Akshay Kumar en tant que personnage principal. Ils félicitent également les créateurs et toute l’équipe pour avoir porté sur grand écran l’histoire inspirante et émouvante de Jaswant Singh Gill et de son courage.

Le film repose sur le bouche à oreille super positif de tous ceux qui ont regardé le film, et il est sûr qu’il connaîtra également un bon départ au guichet, où l’extraordinaire bouche à oreille aidera le public à affluer dans les salles. en grand nombre avec toute leur famille.

Chaque fois qu’Akshay Kumar a reçu des éloges de la part de tous, c’est seulement lorsqu’il s’est lancé dans le genre des héros méconnus et des histoires basées sur la vie réelle. Étant donné que le public adore le voir dans de tels rôles, les attentes sont extrêmement élevées pour le film.

Le film promet d’être une expérience cinématographique pour les spectateurs et les emmènera dans la vie de Jaswant Singh Gill, qui a couru contre la montre et sauvé les mineurs piégés dans la mine de charbon inondée de Raniganj en novembre 1989. Le personnage est interprété par Akshay Kumar. , qui fait également sa dernière apparition sur grand écran de l’année avec ce film.

Le film sortira en salles demain et offrira au public une expérience cinématographique inoubliable.