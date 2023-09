Mission Raniganj : la renommée de Teri Mitti, BPraak et Akshay Kumar, s’associent à nouveau pour créer un hymne sincère

Mission Raniganj: The Great Bharat Rescue avec Akshay Kumar et Parineeti Chopra est l’un des nouveaux films les plus attendus d’octobre 2023. L’équipe du film a publié une mise à jour intéressante après l’autre pour maintenir le buzz vivant. Et maintenant, les créateurs ont réuni les talents Arko Pravo Mukherjee, BPraak et Akshay Kumar, la force créatrice derrière le hit émotionnel et patriotique Teri Mitti de Kesari, pour composer un hymne touchant Jeetenge. L’hymne est censé susciter des émotions chez le public et l’aider à établir un lien instantané avec l’histoire et les personnages de Mission Raniganj.

Ce qui rend cette collaboration encore plus significative est le lien thématique entre Kesari et Mission Raniganj. Les deux films abordent des thèmes d’inspiration et des histoires de réussite réelles. On peut dire sans se tromper que l’hymne de Mission Raniganj promet d’être un hommage musical émouvant et sincère au conte héroïque qu’il accompagne. La première chanson Jalsa du film a déjà connu un grand succès dans le nord de l’Inde et au Pendjab.

Présenté comme un thriller de sauvetage, Mission Raniganj a déjà suscité l’intérêt des cinéphiles et des fans d’Akshay Kumar. La bande-annonce récemment dévoilée présente l’acteur dans un tout nouvel avatar, offrant une expérience cinématographique à indice d’octane élevé et à couper le souffle. Prévu pour une sortie le 6 octobre 2023, le film s’inspire d’un incident réel survenu au champ houiller de Raniganj et rend hommage aux efforts héroïques de feu Shri Jaswant Singh Gill, interprété par Akshay Kumar. Le leadership de Gill lors de la mission de sauvetage de la mine de charbon de Bharat en novembre 1989 reste une mission de sauvetage emblématique et réussie, défiant tous les pronostics.

Jaswant Singh Gill a joué un rôle central dans le sauvetage de tous les mineurs piégés dans une mine de charbon inondée à Raniganj. Ses vaillants efforts au cours de cette opération critique témoignent de la résilience humaine, de la détermination et de l’ingéniosité technique, que la Mission Raniganj vise à commémorer sur grand écran.

Le film se vante d’un casting d’ensemble comprenant Parineeti Chopra, Kumud Mishra, Pavan Malhotra, Ravi Kishan, Varun Badola, Dibyendu Bhattacharya, Rajesh Sharma, Virendra Saxena, Shishir Sharma, Ananth Mahadevan, Jameel Khan, Sudhir Pandey, Bachan Pachera. , Mukesh Bhatt et Omkar Das Manikpuri.