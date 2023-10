Mission Raniganj, jour 2 de la collecte au box-office : le film d’Akshay Kumar connaît un pic massif le premier samedi

Le Akshay Kumar vedette Mission Raniganj : le sauvetage du Grand Bharat est enfin sorti aujourd’hui dans les cinémas de tout le pays. Le film basé sur l’histoire d’un héros méconnu Jaswant Singh Gill a reçu un accueil extrêmement positif de la part du public, et tout le monde a été très apprécié pour le film et la performance d’Akshay Kumar dans le personnage de Gill. Depuis la sortie du film, Akshay Kumar a commencé à assister aux conférences de presse et semble satisfait de la réponse extraordinaire que reçoit le film.

Lors de la conférence de presse tenue le jour de la sortie vendredi, Akshay Kumar, tout en parlant du film Mission Raniganj, a fait une déclaration et a déclaré : « Ce film est un grand travail d’équipe et si ce film fonctionne. Quel que soit ce film 4 étoiles ou 4,5 étoiles, nous « , 4 étoiles sont pour le réalisateur Tinu Desai et les demi-étoiles sont pour nous. C’est Mission Raniganj pour vous ».

« Mission Raniganj Le grand sauvetage de Bharat » marque également le deuxième film d’Akshay Kumar et Tinu Desai ensemble, après leur grand succès « Rustom » (2016), qui a également remporté le prix national. Cette déclaration venant de la superstar Akshay Kumar montre vraiment à quel point il croit qu’il faut donner le crédit au film à toutes les personnes qui y sont associées. À chaque diffusion, dès le jour de sa sortie, le film fait des merveilles auprès du public en termes de bouche à oreille et avance avec une réponse extrêmement positive.

Réalisé par Tinu Suresh Desa, le film met en valeur le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, et est actuellement projeté dans les cinémas.