Mission Raniganj d’Akshay Kumar fait le tour des chaînes de multiplexes lors de la Journée nationale du cinéma

Avant la Journée nationale du cinéma, le dernier thriller de sauvetage d’Akshay Kumar, Mission Raniganj, fait le tour des chaînes de multiplexes nationales.

Le dernier film d’Akshay Kumar, Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue, est sorti en salles avec un bouche à oreille positif et des critiques élogieuses. Les fans et le public adorent la performance d’Akshay Kumar dans et dans le rôle de Jaswant Singh Gill. Grâce à la Journée nationale du cinéma, le 13 octobre, le film a remporté d’énormes bénéfices et continue de captiver le public.

Il est à noter que lors de la Journée nationale du cinéma, les tarifs des billets seront fixes à 99 roupies dans toutes les chaînes nationales : PVR, Cinepolis et INOX réunis. Compte tenu de cela, le public afflue en grand nombre pour regarder l’histoire du héros méconnu de la nation, Jaswant Singh Gill. Les séances du film se remplissent également de plus en plus vite partout, et à l’approche de la Journée nationale du cinéma, c’est la meilleure occasion pour le public de regarder le film avec toute la famille à un tarif raisonnable. Sur Instagram, Akshay Kumar a partagé une histoire annonçant les tarifs réduits des billets pour la Journée nationale du cinéma.

Voici le message

Le film continue d’être le choix du grand public et, grâce à l’initiative de la Journée nationale du cinéma, une grande partie du public pourra regarder l’histoire inspirante, motivante et émouvante du héros national qui a sauvé 65 mineurs de charbon.

Récemment, Akshay a interagi avec la presse et a demandé aux gens de ne pas le décourager de présenter sur grand écran des histoires de héros méconnus. Il a dit : « Ne me découragez pas quant aux affaires que ce film va faire. Donnez-moi le courage de faire plus de films qui ont le pouvoir de changer la société. »

Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue met également en vedette Parineeti Chopra, Kumud Mishra, Pavan Malhotra, Jameel Khan, Ravi Kishan, Varun Badola, Dibyendu Bhattacharya, Parineeti Chopra, Sudhir Pandey et Shishir Sharma. Produit par Pooja Entertainment et réalisé par Tinu Suresh Desai, Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue met en valeur le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, et est actuellement projeté dans les cinémas.