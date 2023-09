Mission Raniganj : alors qu’Akshay Kumar revient dans le rôle de Jaswant Singh Gill, voici comment les rôles sikhs lui ont porté chance

Akshay Kumar, avec « Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue », fait parler de lui depuis son annonce. Le film produit par Pooja Entertainment présente l’histoire plus grande que nature de Jaswant Singh Gill et de sa bravoure sur grand écran et suscite un immense buzz parmi les cinéphiles et la bande-annonce récemment publiée promet une expérience passionnante pour les fans et le public. Mais avant de s’appeler « Mission Raniganj : Le grand sauvetage de Bharat », le film s’intitulait « Mission Raniganj : Le grand sauvetage indien ». Le changement de titre a eu lieu juste un jour avant la sortie du teaser et la décision a été prise dans le contexte du respect de la décision du gouvernement de changer l’Inde de Bharat.

Regardez la bande-annonce de Mission Raniganj ici

Le film qui présente l’histoire réelle du héros méconnu Jaswant Singh Gill a pour la quatrième fois la superstar Akshay Kumar dans le personnage d’un Sardar. Le caractère d’un Sardaar a toujours été un facteur de chance pour Akshay Kumar. Avant « Mission Raniganj : The Great Bharat Rescue », l’acteur a joué des personnages sikhs dans « Kesari » (2019), « Singhh is Blingg » (2014) et dans la comédie « Singh Is Kinngg » (2008).

Tous les films mentionnés ci-dessus dans lesquels Akshay Kumar incarnait le personnage de Sikh ont été une réussite au box-office et ont reçu un immense amour du public. Avec son portrait et son apparence, il possède le personnage d’un Sardaar et le public adore le regarder dans de tels rôles. Avec le retour d’Akshay Kumar dans le rôle d’un sikh, il a suscité l’intérêt du public.

Parineeti Chopra joue l’épouse d’Akshay Kumar dans le film. Il est réalisé par Tinu Suresh Desai qui a également réalisé Rustom.