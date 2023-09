Mission OSIRIS-REx : Un échantillon d’astéroïde de la NASA a atterri sur Terre. Il contient des indices sur les origines de la vie.

Une capsule contenant de la terre provenant d’un astéroïde situé à 200 millions de kilomètres de la Terre a atterri dans l’Utah dimanche à 8 h 52, heure des Rocheuses, apportant avec elle – espèrent les scientifiques – des informations sur l’origine de la vie.

Le vaisseau spatial de la NASA OSIRIS-REx, qui signifie Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, a livré un échantillon de matière provenant de l’astéroïde Bennu. On estime que la roche spatiale a environ 4,5 milliards d’années, ce qui signifie qu’elle s’est formée à peu près à la même époque que le système solaire et qu’elle contient probablement des matériaux présolaires, ainsi que des acides aminés, les éléments constitutifs de la vie.

Sept ans après son lancement initial, OSIRIS-REx a déposé la capsule de matériel non contaminé de Bennu au champ d’essai et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah, à environ 80 milles de Salt Lake City, avant de partir pour une autre mission, cette fois au plus près. L’astéroïde terrestre Apophis.

Ce que Bennu peut nous dire sur certaines des plus grandes questions de la vie

Après l’atterrissage de l’échantillon, l’équipe OSIRIS-REx a connecté l’échantillon à un câble de 100 pieds suspendu à un hélicoptère pour le transporter vers une salle blanche temporaire, exempte de contaminants dans l’atmosphère terrestre, où il sera conservé avec de l’azote puis transporté vers Centre spatial Johnson à Houston.

Des parties de l’échantillon seront ensuite expédiées à d’autres laboratoires de recherche, et certaines seront également préservées pour que les générations futures de scientifiques puissent les étudier – de la même manière que les chercheurs d’aujourd’hui étudient encore des échantillons de matériaux de la Lune ramenés il y a des décennies sur Apollo 11, le premier de l’humanité. alunissage.

Les chercheurs pensent que les matériaux provenant d’astéroïdes comme Bennu ont déposé des composés tels que des acides aminés sur Terre avant que la vie n’existe sur cette planète, a déclaré à Vox Philipp Heck, directeur principal de la recherche et conservateur des météoritiques et des études polaires au Field Museum de Chicago. « Nous espérons que les échantillons de Bennu nous aideront à répondre à la question : « Quels éléments de base ont été livrés par les météorites ? »

Encore plus loin, Bennu pourrait expliquer aux scientifiques comment les planètes, y compris la Terre, se sont formées en premier lieu. « Les astéroïdes sont [leftover] matériau rocheux datant de la formation du système solaire. Ce sont les premières briques qui ont construit les planètes », a déclaré Fred Jourdan, planétologue à l’Université Curtin de Perth, en Australie, à Space.com en juillet.

L’échantillon d’astéroïde – appelé régolithe – est le premier jamais ramené sur Terre par une équipe américaine. L’agence spatiale japonaise a dirigé une mission qui a renvoyé un échantillon de l’astéroïde Ryugu en 2020, qui a fourni des informations scientifiques importantes mais était assez petite, limitant son utilité. L’échantillon de Bennu pèse entre 5,26 et 12,34 onces (149 à 350 grammes), ont estimé les scientifiques en surveillant le mécanisme de collecte à bord du vaisseau spatial.

Cela suffira non seulement aux cosmochimistes d’aujourd’hui pour étudier la composition de Bennu, mais aussi aux scientifiques des années, voire des décennies à venir, qui seront « capables d’aborder des questions scientifiques que nous ne pouvons même pas poser aujourd’hui », a déclaré Heck. « C’est vraiment le pouvoir du retour d’échantillon. »

Bennu est fabriqué à partir de bon nombre des mêmes matériaux que les météorites qui frappent occasionnellement la Terre – que les scientifiques trouvent également important d’étudier, car ils peuvent nous aider à comprendre ce qui existait à l’aube du système solaire. Mais dans ces expériences naturelles, il est difficile de distinguer ce qui était déjà présent dans la matière des météorites de ce qui s’est déposé après leur entrée dans l’atmosphère et la biosphère terrestre, a expliqué Heck. Pour éviter ce problème, l’échantillon de Bennu a été collecté directement sur l’astéroïde et soigneusement scellé pour éviter toute altération par des matériaux extérieurs, même une fois arrivé sur Terre.

Bennu a été choisi pour le projet OSIRIS-REx en raison de sa composition – que les scientifiques ont pu déterminer en observant l’astéroïde à distance, ainsi qu’en étudiant des roches spatiales similaires – mais aussi parce qu’elle est relativement proche de la Terre. « Tous les six ans, la Terre dépasse Bennu… c’est donc une bonne opportunité de voler vers Bennu avec un investissement raisonnable en propulsion », a déclaré Heck. « Vous ne voulez pas aller sur un astéroïde trop loin, puis revenir – cela coûte simplement beaucoup plus cher d’avoir un vaisseau spatial capable de faire cela. »

Parce qu’il s’agit d’un astéroïde proche de la Terre, il existe également une « probabilité non nulle » que Bennu puisse heurter la Terre, a déclaré Heck, même si cela n’arrivera pas au cours de ce siècle. « C’était une autre motivation, apprendre à connaître les propriétés et la construction de Bennu au cas où quelque chose comme Bennu, [could] à un moment donné, nous serons sur une trajectoire de collision avec la Terre », a-t-il déclaré à Vox. « Nous aurions une meilleure façon de déterminer comment le dévier, si nous savons de quoi il est fait. »

Heck s’attend à ce que le matériel de l’échantillon parvienne à son équipe de recherche à Chicago pour étude plus tard cette année. « Nos laboratoires sont prêts », a-t-il déclaré.