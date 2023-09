Mission OSIRIS-REx : le Canada obtiendra un échantillon d’astéroïde rare

MONTRÉAL –

Sept ans après s’être envolé dans l’espace pour récupérer un échantillon d’astéroïde, un vaisseau spatial s’apprête à livrer sa rare cargaison dimanche – et le Canada recevra une part de la prime interstellaire.

La mission dirigée par la NASA a lancé OSIRIS-REx dans l’espace en 2016 pour collecter à la surface d’un astéroïde des matériaux qui, espèrent les scientifiques, leur offriront un aperçu de la formation du système solaire. Le vaisseau spatial a commencé à orbiter autour de l’astéroïde – appelé Bennu – en 2018 et a récupéré un échantillon en 2020.

Il a commencé son voyage de retour sur Terre en 2021, et une capsule contenant les roches et la poussière spatiale devrait atterrir dimanche dans le désert de l’Utah, avant que le vaisseau spatial ne poursuive sa mission vers un autre astéroïde.

Le Canada a fourni un altimètre laser à la mission – un appareil qui mesure l’altitude et la distance – qui a permis à Bennu de devenir « le corps étudié le plus précisément dans notre système solaire », a déclaré Cameron Dickinson, ingénieur à la société spatiale canadienne MDA Ltd. ., qui a conçu la composante canadienne du vaisseau spatial.

En prenant des milliards de mesures de l’astéroïde sur une période de deux ans, l’altimètre canadien – connu sous le nom d’OLA – a aidé les scientifiques à sélectionner le meilleur emplacement sur l’astéroïde à partir duquel prélever un échantillon. L’engin s’est ensuite brièvement posé sur l’astéroïde pour récupérer le matériel.

« Au total, nous avons effectué plus de trois milliards de mesures (…), ce qui donne désormais une carte très précise de l’astéroïde », a déclaré Dickinson lors d’une récente conférence de presse.

OSIRIS-REx de la NASA est la première mission de retour d’échantillons d’astéroïdes à laquelle le Canada a participé – et elle donne au pays le droit d’accéder à certaines des roches spatiales.

« En échange de cette contribution, des scientifiques canadiens font partie de l’équipe scientifique OSIRIS REx depuis le tout début », a déclaré John Moores, conseiller scientifique du président de l’Agence spatiale canadienne, lors d’un récent briefing sur la mission.

« De plus, le Canada deviendra le cinquième pays au monde à recevoir un échantillon prélevé dans l’espace. »

Tim Haltigin, scientifique principal des missions planétaires à l’Agence spatiale canadienne, travaille sur le projet depuis une décennie. Les astéroïdes, a-t-il dit, sont des restes d’ingrédients issus de la formation du système solaire, et en prélever un échantillon « c’est un peu comme retourner dans un bol à mélanger cosmique et en retirer des grains individuels de sucre et un peu de farine et, vous savez ». , peut-être une pépite de chocolat.

« C’est ainsi que nous pouvons étudier les matières premières du système solaire telles qu’elles étaient il y a des milliards et des milliards et des milliards d’années », a déclaré Haltigin.

La mission a choisi Bennu parce qu’il était suffisamment proche pour être atteint et suffisamment grand pour prélever un échantillon – et aussi en raison de sa composition.

« Il n’y avait qu’une poignée (d’astéroïdes) constitués de certains des matériaux scientifiques les plus intéressants qui nous permettent de répondre à certaines de ces questions fondamentales sur les origines du système solaire », a déclaré Haltigin.

Un morceau de Bennu n’arrivera pas au Canada tout de suite : l’agence spatiale du pays doit d’abord construire une installation dans laquelle stocker cette trouvaille rare.

« Nous ne sommes pas dans les mêmes délais que la NASA pour recevoir l’échantillon — c’est compris depuis le début », a déclaré Caroline-Emmanuelle Morisset, scientifique du programme de développement de l’exploration spatiale à l’ASC. « L’échantillon résidera à la NASA pendant un certain temps avant d’être transféré au Canada. »

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une salle blanche », a déclaré Morisset. « Ce sont des pièces où l’air est entièrement filtré pour garantir qu’aucune particule provenant de la Terre n’entre en contact avec l’échantillon. »

La taille totale de l’envoi de poussières et de cailloux est d’environ 250 grammes, plus ou moins 100 grammes ; La part du Canada représente environ quatre pour cent de ce montant, soit entre six et 14 grammes, a déclaré Morisset.

Mais elle dit que c’est largement suffisant pour occuper les scientifiques pendant des années. Les deux missions Hayabusa dirigées par le Japon ont ramené un total d’environ cinq grammes d’astéroïde, ce qui, selon elle, a fourni des décennies de science.

« Vous savez, avec des milligrammes d’échantillon, nous pouvons faire beaucoup de science », a déclaré Morisset.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 24 septembre 2023.