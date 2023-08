Mission Olympic Cell accède à la demande de l’escrimeur Bhavani Devi pour des camps d’entraînement internationaux

La proposition de l’escrimeuse indienne Bhavani Devi de poursuivre sa formation à l’Académie d’escrime Bauer, à Orléans, en France, a été approuvée par la Cellule olympique de la mission (MOC) du ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS).

Bhavani, qui s’est entraînée sous la direction de l’entraîneur français Christian Bauer, a récemment remporté la médaille de bronze dans l’épreuve féminine de sabre des Championnats d’Asie et est devenue la toute première Indienne à le faire dans le processus.

Son camp d’entraînement international pour la France a été approuvé pour une période de huit mois et couvrira ses frais de camp d’entraînement, les billets d’avion, les frais d’embarquement et d’hébergement, les frais de transport local, les séances de physiothérapie et de massage, les frais de formation, les frais de licence et les frais d’assurance, entre autres dépenses. .

Le MOC a également autorisé les multiples camps d’entraînement de courte durée de Bhavani en Géorgie, en Turquie et en Algérie, ainsi que le coût de sa participation à la Coupe du monde Sabre en Algérie, au Grand Prix de France, au Grand Prix de Tunisie, à la Coupe du monde Sabre à Lima, au Pérou, au Sabre Coupe du monde à Athènes et Coupe du monde de sabre en Belgique.

Pour tous ces événements, le billet d’avion de Bhavani, les frais d’embarquement / d’hébergement, les frais de transport locaux, les frais d’OPA et de visa seraient couverts par le gouvernement dans le cadre du financement du Target Olympic Podium Scheme (TOPS), le total s’élevant à environ Rs 34,36,000.

Au cours de la réunion, le MOC a également autorisé la proposition du tireur au pistolet Anish de s’entraîner sous la direction de l’entraîneur étranger M. Ralf Schumann à Suhl, en Allemagne, pendant 15 jours et la proposition du joueur de tennis de table Archana Kamath de participer au WTT Contender – Rio De Janeiro, WTT Contender Almaty Kazakhstan et WTT. Concurrent Muscat Oman.