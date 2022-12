Mission Majnu Teaser : Kiara Advani salue bae Sidharth Malhotra ; l’appelle ‘EXCEPTIONNEL’

Il y a quelques heures, les créateurs de Sidharth Malhotra et Rashmika Mandana film vedette Mission Majnu a laissé tomber le teaser du film. Le thriller d’action va sortir sur la plateforme OTT, Netflix. Le teaser de Mission Majnu est devenu viral en ligne. Kiara Advani, qui sortirait avec Sidharth Malhotra a crié au teaser. L’échange des tourtereaux enverra leurs expéditeurs et stans dans un tizzy.

Mission Majnu Teaser impressionne

Sidharth Malhotra propose un travail impressionnant. Il a laissé tout le monde impressionné par Shershaah. Et depuis, les fans attendent avec impatience son travail. Il a également conquis les cœurs avec son passage dans Thank God avec Rakul Preet Singh, Ajay Devgn et d’autres. Et le teaser de Mission Majnu a encore une fois impressionné tout le monde. Sidharth joue un agent secret dans le film et son style et ses talents d’acteur se sont incroyablement améliorés.

ICYMI, regardez le teaser de Mission Majnu :

Kiara Advani salue Sidharth Malhotra et Mission Majnu

La petite amie de Sidharth Malhotra, l’actrice populaire Kiara Advani est très impressionnée par le teaser de Mission Majnu. Elle a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé le teaser. Appelant cela “EXCEPTIONNEL”, Kiara a déclaré qu’elle avait hâte. Sidharth a répondu à son message avec une émoticône de cœur rouge. Découvrez leurs histoires ici :

Qu’est-ce que la Mission Majnu ?

Mission Majnu est un thriller d’action de Shantanu Bagchi. Il est présenté comme une histoire inédite de l’un des héros qui se sont battus pour la liberté de l’Inde. Le film met également en vedette Rashmika Mandanna en tête. Elle joue le rôle principal de Sidharth et on ne voit pas encore grand-chose à propos de Rashmika. Il devait sortir en mai de cette année mais a été reporté. Sa sortie était prévue en juin, mais le film a ensuite été reporté indéfiniment. Et maintenant, enfin, Mission Majnu sort sur Netflix le 20 janvier 2023.