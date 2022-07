Mission impossible? Les fonctionnaires se disputent pour libérer les céréales de l’Ukraine

Les efforts diplomatiques internationaux sont entravés par des problèmes tels que le contournement des mines dans la mer Noire, l’organisation d’inspections en mer de la cargaison et, surtout, la conviction du Kremlin qu’il a intérêt à jouer le jeu.

Des dizaines de responsables, d’experts et de diplomates sont impliqués dans des pourparlers et des plans, ont déclaré des responsables interrogés.

L’Union européenne craint que les efforts de l’ONU et de la Turquie ne portent pas leurs fruits immédiatement et tente d’apporter des améliorations marginales à une demi-douzaine de routes terrestres et fluviales à petite échelle entre l’Ukraine et les pays voisins amis, ont déclaré des responsables.

Il a déployé plus de 100 fonctionnaires pour aider les efforts déployés en Roumanie, en Pologne, en Moldavie et en Lituanie pour transporter des céréales par chemin de fer, camion et barge fluviale vers les ports de Constanta en Roumanie, de Gdansk en Pologne et de Klaipeda en Lituanie.

Ces efforts ont été entravés par des problèmes logistiques, notamment les différents gabarits ferroviaires utilisés en Ukraine et dans les pays de l’UE, les licences de locomotive expirées et le dragage nécessaire pour le Danube.

Les critiques de l’approche disent qu’elle est extrêmement laborieuse et finalement une goutte d’eau dans l’océan. Les responsables de l’Union européenne admettent que, au mieux, ces efforts ne peuvent déplacer que 5 millions de tonnes par mois.