Mission Impossible – Dead Reckoning : Tom Cruise saute de l’avion pour remercier les fans pour l’énorme réponse pour Top Gun Maverick [Watch Viral Video]

Tom Cruise, star de Mission Impossible et de Top Gun, sait comment faire les choses avec style. Eh bien, la belle star hollywoodienne n’a pas hésité un instant à sauter d’un avion en Afrique du Sud. Il voulait remercier les fans pour la réponse phénoménale à Top Gun : Maverick. Le film est sorti en mai 2022. Le film a rapporté près de 1,5 milliard de dollars depuis sa sortie. C’est l’un des films les plus réussis de ces derniers temps avec Spider-Man : No Way Home. Tom Cruise était en Afrique du Sud pour le tournage de Mission : Impossible – Dead Reckoning. On le voit faire un saut au-dessus des côtes sud-africaines. La vidéo est devenue virale et comment…

Dans la vidéo, Tom Cruise raconte aux fans qu’ils tournent Mission : Impossible-Dead Reckoning en Afrique du Sud. Il crie : “Je ne voulais pas que l’année se termine sans vous remercier tous d’être venus au cinéma, et merci d’avoir soutenu ‘Top Gun : Maverick’. Comme toujours, merci de nous avoir permis de vous divertir. C’est vraiment l’honneur d’une vie. Je suis à court d’altitude, donc je dois retourner au travail. Nous devons prendre cette photo. Passez de bonnes vacances en toute sécurité. Nous vous verrons au films.”

Dans la vidéo, on peut aussi voir Christopher McQuarrie. Il est de retour en tant que réalisateur de Mission : Impossible-Dead Reckoning. Il est également l’un des scénaristes de Top Gun : Maverick. Il a également remercié les fans. Le prochain film Mission : Impossible sortira le 14 juillet 2023. Le prochain épisode de Mission : Impossible – Dead Reckoning sortira le 23 juin 2024. Tom Cruise est l’une des plus grandes superstars mondiales. Top Gun : Maverick a également été un énorme succès en Inde !