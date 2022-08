Mission : Impossible 7 à Black Panther : Wakanda Forever ; les cinéphiles à venir pour les suites hollywoodiennes sont ravis

La vedette de Tom Cruise “Top Gun: Maverick” a gagné 1,3 million de dollars dans le monde et est devenue un blockbuster avec la septième sortie nationale la plus rentable de tous les temps. Les fans attendent avec impatience de voir des suites plus intéressantes de leurs films préférés. Cette année a été une année de suites de films. Nous avons vu nos suites de films préférées et avons aimé les regarder. Hollywood adore faire des suites et nous divertir avec leur nouveau contenu. Aujourd’hui, dans cette vidéo, nous vous informerons des prochaines grandes suites de films hollywoodiens. De ‘Black Panther : Wakanda Forever’ à ‘Avatar 2’, ces prochaines grandes suites de films vont bientôt frapper à vos portes. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri