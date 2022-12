Mission Hill, Delta Grand soutient le BC Children’s Hospital avec Festival of Trees

Il reste encore beaucoup de temps pour voter et soutenir le BC Children’s Hospital par le biais du Festival of Trees.

À Mission Hill Winery et au Delta Grand Hotel, 42 arbres de Noël sont décorés et exposés pour le vote du public.

La directrice des ventes et du marketing de Delta, Shannon Bruckshaw, déclare que c’est la première année que l’hôtel participe.

« Il existe dans l’Okanagan depuis environ six ans. Avant cette année, il était entièrement hébergé à Mission Hill Family Estate Winery. Cette année, nous avons été approchés par le BC Children’s Hospital pour nous demander si nous serions prêts à monter à bord.

Bruckshaw dit qu’il n’y a pas eu d’hésitation.

« Nous avons cherché des sponsors pour parrainer un arbre. Il y avait différents niveaux de parrainage auxquels ils pouvaient souscrire. Ensuite, ils viennent faire preuve de créativité et décorer l’arbre comme ils le souhaitent.

Chaque arbre a son propre code QR pour voter et chaque vote donne 5 $ pour soutenir les programmes et services de l’hôpital.

Voter pour votre arbre préféré au Delta vous donne également droit à un tirage au sort pour un chèque-cadeau de 300 $ au restaurant Oak and Cru à l’intérieur de l’hôtel.

Des groupes communautaires de toutes sortes ont parrainé des arbres, notamment King Taps, la Art Lovers Gallery, l’aéroport international de Kelowna et bien d’autres.

Bruckshaw dit que son arbre préféré est lié à l’un des films préférés de sa fille.

“J’adore l’arbre généalogique Rota. J’ai une fille de six ans et ils ont fait un arbre Moana. J’ai vu ce film beaucoup de fois à cause de mon enfant et c’est vraiment, vraiment beau.

L’arbre avec le plus de votes remportera le People’s Choice Award qui comprend une plaque de l’hôpital pour enfants et un séjour de deux nuits dans une maison de vacances au Delta Grand.

«Marriott International entretient une relation de longue date avec le Children’s Miracle Network et soutient également les hôpitaux locaux, ce qui est ancré dans notre culture. Lorsque nous avons été approchés avec l’opportunité, c’était tout simplement un bon choix pour nous, alors nous avons sauté à bord.

Bruckshaw dit qu’environ 19 enfants de l’Okanagan franchissent quotidiennement les portes du BC Children’s Hospital.

Le vote se déroule jusqu’au 3 janvier.

L’objectif de collecte de fonds pour le Festival des arbres est de 100 000 $.

Arbre de Noëlcollecte de fondsSanté