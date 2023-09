Mission Foods élargit sa collection de tortillas meilleures pour la santé

IRVING, TEXAS — Mission Foods, une filiale de Gruma SAB de CV, ajoute à son portefeuille de produits meilleurs pour la santé avec trois variétés de tortillas.

Les tortillas Zero Net Carbs Sriracha Ranch s’appuient sur la gamme de produits Zero Net Carbs de la marque lancée en septembre 2022 et cherchent à apporter une touche épicée aux consommateurs soucieux de leur santé. La gamme Carb Balance de la société gagne également deux entrées, notamment des tortillas de la taille d’une fajita au chipotle, avec 1 gramme de glucides nets par portion, et des tortillas à la farine de la taille d’un burrito pour des applications d’ingrédients plus importantes contenant 4 grammes de glucides nets par portion. Les trois offres sont certifiées Keto et ne contiennent aucun sucre, gras trans et cholestérol.

« La gamme de produits meilleurs pour la santé de Mission Foods est devenue la référence pour les familles qui cherchent à servir des produits délicieux, sains et de haute qualité », a déclaré Juan Gonzalez, président-directeur général de Mission Foods. « Avec ces nouveaux ajouts, nous sommes ravis d’offrir aux consommateurs encore plus d’options et d’opportunités pour atteindre leurs objectifs nutritionnels sans sacrifier la saveur. »

Les produits sont désormais disponibles dans certains épiciers et la société prévoit un déploiement national plus important au cours des prochains mois.

« Les choix soucieux de leur santé ne doivent pas nécessairement être ennuyeux, et la gamme Mission, meilleure pour la santé, propose les mêmes délicieuses tortillas que vous aimez, avec de nouvelles saveurs passionnantes », a déclaré Sathish Mohanraju, vice-président du marketing et du marketing commercial chez Mission Foods. «Nos tortillas Carb Balance Burrito et Chipotle Fajita et nos tortillas Zero Net Carbs Sriracha Ranch reflètent le désir des consommateurs pour des produits transparents et savoureux qui correspondent à leur nutrition et à leurs préférences alimentaires.»