Mission Europa Clipper de la NASA vers Jupiter : mises à jour de la mission

Le concept de cet artiste représente le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA avec des panneaux solaires entièrement déployés en orbite autour de Jupiter. Les panneaux solaires d’Europa Clipper sont les plus grands jamais développés par la NASA pour une mission planétaire.

« Le processus a commencé par la suppression des fixations maintenant les panneaux solaires repliés contre les côtés du vaisseau spatial, puis par le déploiement d’une ‘aile’ à la fois », ont écrit des responsables de la NASA dans un communiqué. mise à jour cet après midi (14 octobre). « Avec chaque aile mesurant 46,5 pieds (14 mètres) de long, les panneaux solaires d’Europa Clipper sont les plus grands jamais développés par la NASA pour une mission planétaire. »

Ce sera la fin de la couverture du lancement d’Europa Clipper par Space.com aujourd’hui. Merci de vous joindre à nous. Nous publierons des mises à jour de mission au fur et à mesure qu’elles sont justifiées, y compris pour le déploiement de panneaux solaires, sur cette page alors que nous faisons la chronique de la mission d’Europa Clipper vers Jupiter et sa lune glacée Europa.

La prochaine étape majeure sera le déploiement des panneaux solaires du vaisseau spatial, qui devrait avoir lieu environ six heures après le lancement.

Les contrôleurs de vol du centre d’opérations Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont signalé un problème apparent de ventilation avec le système de propulsion de la sonde, mais ont ajouté plus tard que le système fonctionnait toujours comme prévu.

Le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA a commencé son voyage de 1,8 milliard de kilomètres vers Jupiter et semble bien fonctionner après le lancement réussi d’aujourd’hui sur une fusée SpaceX Falcon Heavy. Lisez notre histoire complète du lancement d’Europa Clipper .

Les contrôleurs de vol Europa Clipper du centre d’opérations de la NASA au Jet Propulsion Laboratory rapportent une acquisition réussie du signal après la séparation du vaisseau spatial. Ils disposent d’une télémétrie stable et examinent actuellement les systèmes du vaisseau spatial.

L’incendie a duré un peu plus de trois minutes et constitue la dernière étape majeure avant la séparation du vaisseau spatial.

SpaceX et la NASA reçoivent une bonne télémétrie de la fusée Falcon Heavy et de l’Europa Clipper alors qu’ils continuent de se déplacer en orbite, car tout continue de se dérouler comme prévu après le décollage réussi d’aujourd’hui.

Le déploiement du vaisseau spatial est prévu 1 heure et 2 minutes après le décollage, vers 13 h 08 HAE (17 h 08 GMT).

SpaceX surveille les températures sur le 2ème étage du Falcon Heavy. La NASA et SpaceX se lancent dans le lancement, en attendant une résolution des problèmes de température.

Le dispositif de support de renfort de SpaceX pour le lancement actuel du Falcon Heavy s’est rétracté pour le lancement alors qu’il ne reste que quelques minutes pour le lancement à 12 h 06 HE (16 h 06 GMT).

SpaceX et la NASA sont désormais à moins de 10 minutes du lancement prévu d’Europa Clipper sur une fusée Falcon Heavy à 12h06 HAE (16h06 GMT).

Europa Clipper de la NASA ne transporte pas seulement des expériences et des instruments scientifiques vers Jupiter avec le lancement d’aujourd’hui.

SpaceX charge actuellement l’oxygène liquide sur l’étage supérieur pour le lancement d’Europa Clipper de Falcon Heavy. Le processus de ravitaillement se poursuivra jusqu’aux dernières minutes avant le lancement. Le lancement reste en bonne voie pour un lancement à 12 h 06 HE.

SpaceX alimente Falcon Heavy pour le lancement d’Europa Clipper

(Crédit image : NASA TV)

SpaceX a commencé à alimenter le premier étage central et les propulseurs latéraux de sa fusée Falcon Heavy avec le propulseur RP-1 (un kérosène de qualité fusée) et l’oxygène liquide nécessaire au lancement d’aujourd’hui.

Avec le chargement d’oxygène liquide en cours, si SpaceX doit retarder le lancement d’aujourd’hui pour une raison quelconque, la prochaine opportunité aura lieu mercredi 48 heures plus tard en raison du temps nécessaire pour collecter plus d’oxygène liquide, a déclaré la NASA. La NASA et SpaceX ont jusqu’au 6 novembre pour lancer Europa Clipper vers Jupiter.