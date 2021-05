Mission espagnole fait ses preuves pour la Yorkshire Cup à York | Actualités des courses

Spanish Mission a fait en sorte que son endurance compte pour remporter les honneurs du Groupe 2 de la Matchbook Yorkshire Cup à York.

Le joueur de cinq ans a affirmé dans les phases finales être un vainqueur incontestable contre Santiago et Sir Ron Priestley, aux mains de William Buick.

Le globe-trotter d’Andrew Balding effectuait sa troisième descente de l’année, après avoir couru en Arabie saoudite et à Dubaï en hiver.

Buick a eu le tir 11-2, vainqueur de la Doncaster Cup de l’année dernière, à l’arrière du peloton de cinq coureurs alors que Wells Farhh Go a fait la course de Sir Ron Priestley.

Il y a eu peu de changement dans l’ordre jusqu’à ce que dans la ligne droite, Wells Farhh Go s’affaiblisse après avoir été hors de la piste pendant 587 jours.

Sir Ron Priestley a frappé le devant mais n’a pas pu mettre la course au lit et s’est évanoui dans le dernier demi-tour.

Cela a laissé Spanish Mission pour revenir à la maison à deux longueurs et trois quarts de Santiago – avec Sir Ron Priestley, le favori 6-5, seulement troisième.

La mission espagnole a été réduite à 16-1 de 33-1 pour la Gold Cup à Royal Ascot avec Coral, et 10-1 de 25-1 avec Betfair et Paddy Power.

L’épouse de l’entraîneur gagnant, Anna Lisa Balding, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis – c’est merveilleux pour les propriétaires et Andy qui s’occupe de lui.

« Ils ne pouvaient pas aller en Arabie, donc c’est génial qu’ils soient ici aujourd’hui. »

Elle a également confirmé qu’un retour en arrière à partir de ce mile et trois quarts sera la prochaine mission de la Mission espagnole, à Royal Ascot.

« Ascot est évidemment le plan, la Gold Cup », a-t-elle déclaré.

«William a été très impressionné par lui – quel beau cheval à avoir dans la cour.

«Il est en grande forme (après ses voyages d’hiver). Il adore ça, il adore parcourir des kilomètres aériens, je dirais!

«Dubaï n’a tout simplement pas fonctionné – c’était la deuxième fois qu’il courait une mauvaise course à Dubaï.

« Il a du rythme aussi, n’est-ce pas? Nous sommes tellement heureux. »

L’entraîneur Mark Johnston a déclaré à propos de Sir Ron Priestley: « Il est allé à l’avant comme s’il était au galop et les avait tous à faire – et pour une raison quelconque, il n’est pas rentré à la maison.

«Nous savons qu’il a gagné plus d’un mile et six (stades) auparavant, donc nous savons qu’il reste – il est resté le voyage à l’âge de trois ans, peu importe maintenant.

«Pourquoi il ne devrait pas rentrer à la maison aujourd’hui, je ne sais pas. Il ne semble pas y avoir de problème avec lui, mais nous verrons.

« (Stablemate) Nayef Road (a terminé dernier des cinq) était aussi un peu hors de son caractère. Pour autant c’était peut-être un peu pointu pour lui, c’était toujours hors de caractère d’être sous pression si rapidement.

« Peut-être qu’ils sont allés beaucoup plus vite que nous ne le pensions tous. Ce sera intéressant de voir comment le temps sortira. »