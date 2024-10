Mission en France | Legault veut obliger la moitié des demandeurs d’asile à quitter le Québec

(Paris) La moitié des 160 000 demandeurs d’asile présents au Québec devraient être forcés de déménager dans une autre province, estime le premier ministre François Legault. Une demande jugée « déraisonnable » par le ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller.

L’immigration fait partie des dossiers au cœur de la mission de M. Legault à Paris cette semaine. Mardi, il a demandé qu’Ottawa s’inspire de la France et crée des « zones d’attente » pour les demandeurs d’asile dans différentes provinces pour réduire la pression sur le Québec et mieux les répartir au pays.

Il en discutera jeudi avec le premier ministre français, Michel Barnier, qui a abordé l’enjeu dans son discours mardi à l’Assemblée nationale.

Lors d’une mêlée de presse après une rencontre avec le patron d’Ubisoft, Yves Guillemot, François Legault a déploré que « tout ce qui est proposé par le gouvernement fédéral » pour répartir les demandeurs d’asile « de façon équitable », c ‘est « sur une base volontaire ».

« Nous, ce qu’on veut, c’est qu’il y ait la moitié des demandeurs d’asile qui sont actuellement au Québec qui seront transférés dans d’autres provinces », at-il indiqué, ajoutant qu’il prônait un transfert imposé. « Moi, ce que je veux, c’est qu’il y ait des résultats. Donc, oui, que ce soit obligatoire. Mais c’est au gouvernement fédéral de gérer ça. »

Il a plaidé qu’il n’était « pas logique que [le Québec] ait reçu 45 % des demandeurs d’asile alors qu'[il] représente 22 % » de la population canadienne.

Et comment obligerait-on des demandeurs d’asile à partir pour une autre province ? « C’est au gouvernement fédéral de regarder ce qui se fait ailleurs et trouver des solutions », a-t-il répondu.

François Legault n’a pas précisé le profil des demandeurs d’asile qu’il cible, mais d’après ses déclarations jusqu’ici, on peut penser qu’il s’agit de ceux qui ne parlent pas français et de ceux qui n ‘ont pas déjà de la famille au Québec.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc Miller, ministre fédéral de l’Immigration

À Ottawa, le ministre Marc Miller a déclaré à La Presse que François Legault « est difficile à suivre » dans le dossier de l’immigration. « Ce qu’il dit, c’est qu’on se débarrasse de 50 % des demandeurs d’asile au Québec. C’est déraisonnable. Ce sont des gens qu’il nous demande de déraciner et d’envoyer dans une autre province. Ce sont des gens qui sont déjà vulnérables », a affirmé le ministre.

Selon lui, les propositions de M. Legault laissent entrevoir que ce n’est plus une capacité d’accueil qui anime les discussions à Québec, mais « une volonté d’accueil ».

« Il y a des indications que ce n’est plus une question de langue. Quand on a demandé à Québec de nous aider dans le rapatriement et la réunification des familles haïtiennes, ils nous ont dit non. Ils nous ont dit d’envoyer ces gens en Ontario. Pourtant, ces gens parlent français », a exposé le ministre Miller.

À Québec, le ministre Jean-François Roberge a été très succinct dans ses commentaires. « Depuis le début, on est très, très clairs : on a 600 000 immigrants temporaires, c’est beaucoup trop et effectivement, on l’a dit, pour réduire le nombre de demandeurs d’asile, il faut mieux les répartir à travers le Canada », a indiqué le ministre de l’Immigration, qui se rendait à la séance du Conseil des ministres.

Legault « dépasse les bornes »

Le député solidaire Guillaume Cliche-Rivard a vigoureusement dénoncé la sortie de François Legault, le qualificatif d’« irresponsable » et « dangereux ». Selon lui, M. Legault devrait « revêtir ses habitudes de premier ministre » plutôt que « jeter de l’huile sur le feu ».

« Il y a un moment donné où ça va trop loin. Il y a un moment donné où d’alléguer des mesures obligatoires, puis des départs obligatoires, pour moi, ça dépasse la ligne », a déploré l’avocat spécialisé en immigration.

Guillaume Cliche-Rivard estime que le premier ministre « dépasse les bornes ». Il voit mal comment une telle mesure pourrait être appliquée. « Je vais le laisser définir. Mais commentaire sur fait ça ? On va forcer le monde à rentrer dans un autobus et s’ils ne veulent pas partir ? […] Puis commenter sur va les choisir ? Qui reste ? Qui part ? », a énuméré le député.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri–Sainte-Anne

Québec solidaire veut aussi réduire le nombre de demandeurs d’asile au Québec. La province « fait plus que sa part », affirme le parti, qui propose la mise en place d’incitatifs de réduction de délais, de logement ou d’emploi pour que ceux-ci souhaitent de s’établir dans d’autres provinces.

« Il y a des demandeurs d’asile qui choisissent le Québec. Il y en a d’autres qui arrivent au Québec parce que c’est le vol qui arrive là […]puis eux, de manière volontaire, si on leur proposait quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, plus inclusif pour eux, ils lèveraient la main », illustre-t-il.

Avec Fanny Lévesque, La Presseà Québec