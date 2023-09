Mission de retrait de Gaetz : « Il veut Kevin »

La plupart des autres républicains de la Chambre qui regardent le Congrès se diriger vers un shutdown fédéral voient tout autre chose.

« Cela ne vient pas du fait qu’il se préoccupe du processus », a déclaré le représentant Mike Lawler (RN.Y.). « C’est une fonction de la personnalité. »

« Il veut Kevin », a ajouté un ami de Gaetz. « C’est tout, et tout le reste tourne autour de ça. »

À moins de 48 heures de la date limite de fermeture, cette relation profondément chaotique est devenue un facteur clé de l’impasse.

Gaetz n’a en aucun cas mis McCarthy à genoux tout seul. Mais il a exploité la ferveur anti-establishment au sein du GOP de la Chambre comme aucun autre membre, tendant piège après piège à un orateur désespéré de plaire à ses détracteurs et de conserver son emploi.

Dans le passé, les fermetures du gouvernement ont été organisées autour d’une revendication – annuler la loi sur les soins abordables, par exemple, ou construire un mur frontalier. Celui-ci, s’il devait se produire dimanche, serait mieux compris comme étant centré sur une longue et vilaine rancune.

Les tensions se sont à nouveau répandues hier, Gaetz affrontant avec colère McCarthy devant toute la conférence du GOP. La scène a ravivé les questions sur les facteurs à l’origine du comportement récent de Gaetz.

Il serait en train d’explorer une candidature au poste de gouverneur, ce qui pourrait l’obliger à intensifier ses pitreries. Et il a été persistant dans ses revendications politiques ces derniers temps – peu importe qu’il ait voté à plusieurs reprises pour les CR sous le président Donald Trump.

Mais le véritable fil conducteur est l’antipathie mutuelle entre Gaetz et McCarthy, selon ceux qui ont observé les deux hommes de près ces dernières années.

« Il y a quelque chose entre eux, et je ne sais pas ce que c’est », a déclaré le représentant Mike Rogers (R-Ala.). « Et c’est aussi l’impression que j’ai eue de McCarthy : ce n’est pas motivé par une politique ; c’est personnel. »

Les deux hommes écartent les suggestions d’animosité. « Matt est Matt », a déclaré McCarthy. Gaetz dit qu’il est plus préoccupé par les promesses non tenues de McCarthy que par les problèmes personnels.

Pourtant, les deux hommes se sont constamment affrontés, depuis la présidence de Trump, lorsqu’ils étaient engagés dans ce que l’on pourrait mieux décrire comme un triangle amoureux politique, rivalisant pour l’attention et l’affection de Trump.

Comme l’a dit un ancien collaborateur à la direction de la Chambre : « Je ne sous-estimerais pas le facteur de jalousie ».

Gaetz proposait souvent des idées à Trump, seulement pour voir McCarthy intervenir et les tuer, selon les principaux collaborateurs du Parti républicain sur la Colline et à la Maison Blanche de Trump. Par exemple, lors de la première destitution de Trump, Gaetz pression publique McCarthy nommera des membres favorables à MAGA au Comité du renseignement de la Chambre, qui dirigeait les audiences publiques.

McCarthy a téléphoné à Gaetz et l’a critiqué pour avoir lancé une campagne publique sans avertissement, selon un législateur connaissant la situation. McCarthy a ensuite convaincu Trump qu’il serait mieux servi avec les membres déjà membres du panel, bien qu’il ait fini par remplacer le représentant Jim Jordan (R-Ohio), un loyaliste de Trump.

Un autre incident de cette époque a été relaté dans un nouveau mémoire rédigé par Cassidy Hutchinson, ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche. Tard lors d’une retraite à Camp David en 2019, Hutchinson a déclaré que Gaetz l’avait suivie dans une cabane qu’il pensait être la sienne – seulement pour trouver McCarthy, qui avait rassemblé un groupe de républicains pour prendre un verre et discuter.

Gaetz a déclaré qu’il était perdu, écrit-elle, et a incité Hutchinson à l’escorter jusqu’à sa cabine. « Faites une vie, Matt », dit McCarthy en fermant la porte. (Gaetz nie que l’épisode se soit produit.)

McCarthy a offert des branches d’olivier au fil des ans, selon des proches de l’orateur. Il a aidé Gaetz à obtenir des sièges au Comité des services armés et judiciaires de la Chambre, ce que le Floridien aspirait, selon un haut responsable du GOP.

Mais quand est venu le temps pour McCarthy de réaliser ses propres ambitions et de réclamer le marteau de l’orateur, Gaetz est rapidement devenu son critique le plus féroce – se moquant de lui publiquement et menant une révolte conservatrice qui n’a été réglée qu’après quatre jours, 15 scrutins et une série d’épisodes tendus. sur le sol (dont un où Rogers s’est précipité sur Gaetz).

Alors que d’autres conservateurs ont voté en faveur de McCarthy en échange d’une série de promesses politiques et procédurales, Gaetz n’a jamais voté une seule fois pour lui – acceptant uniquement de voter « présent », lui permettant passivement d’obtenir le marteau.

Pendant ce temps, ces promesses – qui incluraient apparemment l’autorisation d’un ordre régulier pour les 12 projets de loi de crédits annuels – ont ouvert la voie à la confrontation actuelle. Désormais, la seule issue pour McCarthy sera d’adopter un CR bipartisan, revenant sur son accord de janvier et donnant à Gaetz le pouvoir de se venger.

« Gaetz a encadré McCarthy », a déclaré un haut responsable du Parti républicain proche du monde de McCarthy. « Les gens pensent que Gaetz est stupide, mais… il est vraiment intelligent. »

Mais si Gaetz passe à l’étape suivante et décide d’évincer McCarthy du fauteuil de président, cela ne sera pas sans risques. En fait, pour éliminer McCarthy, il faudra que les démocrates rejoignent la bande des rebelles, et certains républicains pensent que cela n’arrivera jamais – rendant instantanément Gaetz hors de propos.

« S’il le veut, il peut retenir l’attention… et cela incite les gens à poser des questions sur lui », a déclaré un haut responsable du House GOP qui a prédit que Gaetz pourrait tressaillir. « Au moment où il appelle à la motion d’annulation, la mascarade est terminée. C’est mis en place ou tais-toi.

