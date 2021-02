Washington, DC, la police appelle à ce que les clôtures en fil de fer forgé autour du Capitole des États-Unis soient maintenues en place au moins jusqu’en septembre, car ils continuent d’entendre des menaces contre les législateurs à la suite de l’émeute du 6 janvier.

La police du Capitole américaine a informé les dirigeants du Congrès de leur recommandation d’escrime, a rapporté jeudi l’Associated Press, citant des responsables anonymes du département. Les menaces comprennent « Bavardage en ligne » des groupes extrémistes qui pourraient venir à Washington dans les semaines à venir. La police a déclaré que la barrière physique était nécessaire en tant que barrière physique pour empêcher une répétition de l’émeute du Capitole.

Il n’y a pas eu d’indication claire sur les raisons pour lesquelles des foules massives de manifestants ont l’intention de retourner à Washington et de menacer de porter préjudice à des politiciens ou à quiconque. La clôture a été érigée le lendemain de l’émeute et plus de 25000 soldats de la Garde nationale ont été convoqués à Washington depuis les États-Unis pour aider à boucler le district gouvernemental de la ville pour l’investiture du président Joe Biden le 20 janvier.

Bien que les manifestations violentes prévues pour le jour de l’inauguration n’aient pas eu lieu, la Garde nationale a gardé environ 7 000 soldats à Washington et prévoit d’en avoir encore 5 600 à la mi-mars pour continuer à renforcer la sécurité. Le chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, a appelé le mois dernier à installer des clôtures permanentes et à mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité, soulevant des inquiétudes quant à l’apparence esthétique et symbolique de cloisonner indéfiniment un gouvernement de son peuple.

«Dans les délais prévus, les responsables de la police déclarent anonymement que la ridicule clôture de barbelés entourant le Capitole doit rester en place au moins jusqu’au mois de septembre ..» a déclaré le journaliste Michael Tracey. «Connaissez-vous le concept de dérive de mission?»

Dans les délais prévus, les responsables de la police déclarent anonymement que la ridicule clôture de barbelés entourant le Capitole doit rester en place au moins jusqu’au mois de septembre en raison de non spécifiés. "menaces contre les législateurs" Connaissez-vous le concept de "mission creep"https://t.co/41jk527vVa – Michael Tracey (@mtracey) 18 février 2021

De nombreux observateurs ont noté l’ironie selon laquelle les démocrates au Congrès approuvent désormais une barrière pour leur protection, après avoir soutenu pendant des années qu’un mur à la frontière sud des États-Unis était un gaspillage d’argent qui détourne l’attention des « véritables menaces » à la sécurité intérieure des États-Unis. D’autres ont prédit que la menace continuerait de se ressusciter, ce qui signifie probablement que la clôture restera en place bien au-delà de septembre.

Attendez, les murs fonctionnent à nouveau? – ⚜️ jdg 🇺🇸 (@OrdinarySpin) 18 février 2021

Lorsque vous créez un boogeyman, ne prétendez jamais qu’il n’existe plus. – Cailloux le hamster (@dontflushmebro) 18 février 2021

Je vous parie 100 $ plus ignoble "des menaces" sera découvert avant septembre. Le récit ne s’arrêtera jamais. – Heywood Floyd (@ HeywoodFloyd10) 18 février 2021

Mais certains démocrates, comme la maire de Washington, Muriel Bowser, se sont prononcés contre les clôtures à long terme autour du Capitole. Eleanor Holmes Norton, un membre sans droit de vote du Congrès qui représente le district de Columbia, a présenté cette semaine un projet de loi visant à interdire que les clôtures du Capitole soient rendues permanentes. Elle a dit que le Capitole devait être sécurisé sans le clôturer «Comme une forteresse qui doit être protégée des personnes que nous représentons.»

