Mission Asian Cup pour Sunil Chhetri and Co

Pour mémoire, depuis 2018, le Qatar a remporté 21 des 35 matches disputés, avec six nuls et huit défaites, et occupe actuellement la tête du groupe E avec 16 points en six matchs.

Le Qatar est actuellement en tête du groupe E avec 16 points en six matchs. Oman est deuxième avec 12 points en cinq matches, l’Afghanistan a quatre points en cinq matchs et l’Inde a trois points en cinq rencontres et se classe quatrième. Seul le Bangladesh est en dessous de l’Inde, avec un point en cinq matches.

L’entraîneur-chef indien Igor Stimac comprend l’importance de ces trois matches et est conscient de l’engagement de ses garçons.

« Je le répète, ce sont tous de bons professionnels, et je n’ai pas beaucoup de tâche à les garder motivés. Les garçons ont travaillé dur avec un engagement total sur le terrain d’entraînement. Ils savent qu’ils représentent leur pays et ils feront tout leur possible pour défendre les couleurs de l’Inde », a-t-il déclaré.

Cependant, les joueurs indiens s’inspireront de la dernière fois qu’ils se sont affrontés avec le Qatar. À moins d’un Chhetri malade, l’Inde a mené un combat courageux et a gagné de nombreux cœurs. Il est considéré comme l’un des meilleurs résultats de l’histoire récente du football indien.

Le gardien Gurpreet Singh Sandhu, qui avait été capitaine de l’Inde en l’absence de Chhetri lors de ce match, affirme que les deux situations ne sont pas similaires.

« La situation était alors différente. La situation est différente maintenant. Nous nous étions dirigés vers Doha après un long camp [in 2019]. Le rythme était exceptionnellement élevé malgré la défaite contre Oman lors du match précédent », a-t-il rappelé.

« Ces derniers jours à Doha, nous nous sommes ressaisis en plus de nous préparer non seulement pour le Qatar, mais pour les deux autres matches qui suivront. »

La préparation de l’équipe de football indienne dirigée par Sunil Chhetri a été loin d’être idéale. Compte tenu du verrouillage induit par le coronavirus et du manque d’entraînement aux matchs des Blue Tigers, les matchs amicaux internationaux contre Oman et les Émirats arabes unis se terminant de manière plutôt décevante.

L’équipe indienne a atterri à Doha le 19 mai et a commencé à s’entraîner deux jours plus tard. Un camp préparatoire devait se tenir à Calcutta à partir du 2 mai, mais en raison de la pandémie de Covid-19, il a été annulé. La pandémie a même privé l’Inde de matches amicaux à Dubaï.

Ainsi, le fait que les joueurs indiens n’aient pas pu s’entraîner beaucoup à l’extérieur en raison de la pandémie pourrait rendre les choses difficiles pour l’Inde.

Le défenseur Sandesh Jhingan a souligné l’importance des sessions préparatoires.

« Quiconque comprend le football connaît l’importance d’un bon camp préparatoire et l’importance d’un match amical en vue d’un tournoi majeur. En raison de la pandémie, nous avons perdu des matchs amicaux à Dubaï, ce qui n’est pas idéal », avait-il déploré plus tôt.

Sandhu, cependant, a tenté de faire preuve de courage mercredi. « Ces derniers jours à Doha, nous nous sommes ressaisis en plus de nous préparer non seulement pour le Qatar, mais pour les deux autres matches qui suivront », a-t-il souligné.

Il y a un léger revers pour l’Inde car le milieu de terrain Rowllin Borges a subi une blessure aux ischio-jambiers pendant l’entraînement et il reste incertain pour le match de jeudi. Il n’y a pas d’autre problème de blessure pour les 23 autres joueurs, qui seront en sélection.

Chhetri a déclaré que l’équipe s’inspirerait du match nul en 2019.

« Le Qatar est l’une des meilleures équipes d’Asie. Ils ont eu des résultats décents contre les meilleures équipes européennes et sud-américaines dans un passé récent. La dernière fois que nous avons pris un point contre eux, nous sommes confiants en tant qu’équipe. Nous comprenons qu’ils sortiront toutes les armes en feu sur nous, et nous devons rester unis en tant qu’équipe », a-t-il déclaré.

L’équipe indienne :

GARDIENS DE BUT : Gurpreet Singh Sandhu, Amrinder Singh, Dheeraj Singh

DÉFENSEURS : Pritam Kotal, Rahul Bheke, Narender Gahlot, Chinglensana Singh, Sandesh Jhingan, Adil Khan, Akash Mishra, Subhasish Bose

MILIEU DE TERRAIN : Udanta Singh, Brandon Fernandes, Liston Colaco, Rowllin Borges, Glan Martins, Anirudh Thapa, Pronay Halder, Suresh Wangjam, Lalengmawia, Sahal Abdul Samad, Mohammed Yasir, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Ashique Kuruniyan

AVANTS : Ishan Pandita, Sunil Chhetri, Manvir Singh.

