Mission accomplie : le satellite UVic atteint la Station spatiale internationale

Alors que la Station spatiale internationale survolait l’océan Pacifique tôt dimanche matin (27 novembre), un vaisseau spatial cargo SpaceX Dragon transportant un satellite miniature construit par des étudiants de l’Université de Victoria s’est amarré de manière autonome au port orienté vers l’espace du module Harmony de la station.

Le satellite d’étalonnage de référence optique d’UVic, connu sous le nom d’ORCASat, a entrepris son voyage dans l’espace samedi à 11 h 20 depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Être témoin du lancement a été un grand soulagement pour le chef de projet ORCASat, Alex Doknjas, qui a regardé nerveusement depuis le salon de sa famille dans le Grand Victoria samedi matin. “C’était assez génial”, a déclaré Doknjas, un récent diplômé du programme d’ingénierie de l’UVic, à Black Press Media. Le lancement initial prévu le mardi 22 novembre a été annulé en raison du mauvais temps.

ORCASat de l’UVic a remporté un concours national financé par l’Agence spatiale canadienne (ASC), le Canadian CubeSat Project, qui a vu 15 équipes d’étudiants de chaque province et territoire concevoir et construire leur propre CubeSat avec les conseils d’experts de l’ASC et de représentants de l’espace canadien industrie. En conséquence, le satellite de l’UVic était l’un des deux projets postsecondaires du Canada choisis pour faire partie du lancement de samedi, aux côtés d’un satellite construit par des étudiants de l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

« C’est assez remarquable, surtout parce que l’UVic n’est pas une grande école », a déclaré Doknjas. “Je pense que c’est assez impressionnant.”

Plus de 100 chercheurs à temps plein, étudiants coopératifs et bénévoles de UVic Satellite Design, UBC Orbit et Simon Fraser University Satellite Design ont tous contribué au projet qui a débuté en 2018.

Tristan Tarnowski, membre de l’équipe ORCASat et étudiant ingénieur UVic, lors de l’assemblage du satellite UVic. (Avec l’aimable autorisation d’ORCASat)

ORCASat est comparable à la taille d’un carton de deux litres de lait ou d’une boîte de mouchoirs, et ne pèse qu’environ deux kilogrammes et demi. Une fois envoyé en orbite terrestre, le satellite agira comme une étoile artificielle, servant de source lumineuse de référence en orbite qui pourra être vue par des télescopes sur terre, a déclaré Doknjas.

“Ce que nous essayons de faire, c’est de démontrer ce concept d’étalonnage des télescopes”, a-t-il déclaré. « Si vous êtes un télescope au sol observant une étoile, vous observez la lumière émise par l’étoile et cette lumière se propage à travers l’atmosphère terrestre. L’atmosphère change constamment et lorsque la lumière la traverse, la lumière se disperse, et cet effet de la façon dont la lumière réagit dans l’atmosphère n’est pas bien compris.

La différence entre ORCASat et une étoile réelle, cependant, est que les scientifiques sur Terre peuvent communiquer avec ORCASat, ce qui leur permet de savoir exactement à quel point le satellite est brillant, en plus de la luminosité qu’il apparaît à travers un télescope.

« Maintenant, vous avez deux mesures distinctes. Vous savez exactement à quel point il est brillant et vous savez qu’il vous est apparu brillant. À partir de ces deux mesures, vous pouvez calculer la différence, c’est-à-dire la quantité de lumière perdue dans l’atmosphère », a expliqué Doknjas.

Doknjas a déclaré que bien que le concept ne soit pas nouveau, c’est la première fois qu’une source lumineuse capable de réaliser une expérience comme celle-ci est transportée sur un satellite dans l’espace. Il a ajouté que la technologie pourrait être utilisée à l’avenir pour l’observation de la Terre, ou même la détection de méthane pour le changement climatique.

ORCASat restera à la Station spatiale internationale avant d’être lancé sur l’orbite terrestre pour collecter des données pendant environ un an, mais cela dépend de facteurs tels que les éruptions solaires et le rayonnement solaire qui ont un impact sur la durée de vie du satellite.

