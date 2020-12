Facebook a annulé sa politique de la saison électorale consistant à donner la priorité aux articles des médias grand public dans News Feed après une décision similaire de Twitter. C’est alors que Mark Zuckerberg est poursuivi pour avoir prétendument aidé à faire pencher le vote en faveur de Joe Biden.

Un ajustement d’algorithme qui a vu les utilisateurs de Facebook inondés d’histoires dans les médias grand public après les élections du mois dernier a été inversé, a déclaré mercredi le géant des médias sociaux au New York Times, insistant sur le fait que le changement – qui a considérablement augmenté le trafic pour les médias de l’établissement comme CNN, NPR et le Times lui-même, tout en supprimant les sites de médias alternatifs et de droite, n’a jamais été censé être permanent.

Renforcer l’importance de «qualité de l’écosystème de l’actualité, « Essentiellement un score de réputation appliqué aux organes de presse, était »un changement temporaire que nous avons apporté pour aider à limiter la propagation de réclamations inexactes concernant l’élection», A déclaré le porte-parole de Facebook, Joe Osborne. Il a expliqué que la plate-forme donnait toujours la priorité aux soi-disant «nouvelles faisant autorité et informatives » sur « des sujets mondiaux importants comme les élections, Covid-19 et le changement climatique.«

Le géant de la technologie a choisi de revenir aux politiques pré-électorales malgré les protestations de certains employés qui ont préféré le «un meilleur fil d’actualité », ont affirmé des sources présentes lors d’une réunion sur Facebook après le vote, décrivant la hiérarchisation des sources de l’établissement comme l’une des« mesures de bris de verre»Conçu pour soigner et nourrir un récit post-électoral souhaitable.

Aussi sur rt.com Maintenant que les élections américaines sont terminées, Twitter annule la politique de retweet, admettant qu’elle a échoué à une « amplification plus réfléchie »

Twitter a également choisi d’annuler certaines de ses mesures de mise en forme narrative post-électorale mercredi, soi-disant parce qu’elles n’ont pas produit le résultat souhaité – bien que sa décision d’annoncer les changements le même jour que Facebook ait soulevé quelques sourcils.

La plateforme a annoncé qu’elle ne redirigerait plus les utilisateurs qui cliquent sur « retweeter»Sur l’écran du tweet de citation, reconnaissant que le mouvement avait réduit l’engagement global plutôt que la propagation de ce que l’on appelle«informations trompeuses. »

C’est incroyable. Deux semaines avant les élections, Twitter a changé la façon dont vous retweetez parce qu’ils ne voulaient évidemment pas que certaines choses deviennent virales. Maintenant qu’ils ont obtenu le résultat souhaité, ils reviennent à l’ancienne méthode. La grande technologie nous manipule d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer. pic.twitter.com/J7jH0ogqli – Dave Rubin (@RubinReport) 16 décembre 2020

Twitter a également admis que l’ajout de « contexte » à sa section Tendances – qui a essentiellement transformé la fonctionnalité en une liste induisant un bâillement de gros titres des médias grand public accompagnés de l’opinion « correcte » que les utilisateurs devraient avoir à leur sujet – l’a fait « moins pertinent pour les intérêts de nombreuses personnes. »

Les deux plates-formes ont été généreusement appliquées « désinformation»Met en garde contre le contenu remettant en question l’intégrité des résultats des élections du mois dernier, malgré le fait d’avoir permis – même encourageant – les utilisateurs de remettre en question la légitimité de l’élection présidentielle de 2016 pendant des années après les faits. Les partisans du président Donald Trump ont crié au scandale, en particulier après que des dizaines de postes du commandant en chef concernant des fraudes électorales présumées aient été censurés, cachés et autrement supprimés.

Les milliardaires TOUS ENSEMBLE! Dernier #BenGarrison dessin animé pour votre #ThursdayThoughts –#Bill Gates Zuckerberg et le reste de la #GreatReset colportant des mondialistes d’entreprise! GrrrGreat Ben Rant au poste, veuillez lirehttps: //t.co/zIv4QNnQiy pic.twitter.com/HrfY7g3tOo – Dessins animés GrrrGraphics (@GrrrGraphics) 17 décembre 2020

Les manigances informationnelles n’étaient pas non plus limitées à après les élections. Twitter et Facebook ont ​​tous deux sévi contre une série d’histoires découlant d’informations trouvées sur l’ordinateur portable du fils de Biden, Hunter, qui aurait été abandonné dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware. Le point de vente qui a publié l’histoire originale – le New York Post – avait son compte Twitter verrouillé, tandis que les utilisateurs qui tentaient de le retweeter étaient simplement interdits de publier des tweets contenant l’URL interdite. Au moment où le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a admis que sa plate-forme avait mal géré l’histoire, elle était vieille de plusieurs jours – ancienne en termes de rédaction.

Aussi sur rt.com ‘Fausse information’? Les censeurs d’Instagram affirment que le projet de loi sur la criminalité de 1994 de Biden a conduit à une « incarcération massive » de Noirs américains

Alors que Facebook et Twitter ont tous deux insisté sur le fait qu’ils ne s’engageaient pas dans la suppression de contenu à motivation idéologique, les employés des deux géants des réseaux sociaux ont majoritairement favorisé le démocrate Joe Biden lors des élections de 2020, avec plus de 90% des dons fédéraux des employés allant au Parti démocrate.

Le groupe d’intégrité électorale Amistad Project a annoncé mercredi qu’il poursuivrait le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour avoir prétendument déployé 500 millions de dollars dans «argent noir»Pour mettre son pouce sur l’échelle de Biden dans les États du champ de bataille, notamment le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l’Arizona et la Géorgie. Le procès allègue que l’argent de Zuckerberg a détourné la démocratie américaine avant, pendant et après le jour des élections.

Aussi sur rt.com Un organisme de surveillance de l’intégrité électorale poursuit Zuckerberg de Facebook pour avoir utilisé de « l’argent noir » pour financer une fraude « massive »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!