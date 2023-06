Missing Titanic Sub: L’animation montre des profondeurs vertigineuses auxquelles il a peut-être coulé

Au milieu des efforts désespérés pour localiser un submersible qui a disparu alors qu’il se dirigeait vers l’épave du Titanic, une vidéo immersive montre à quelle profondeur il pourrait être. Les images 3D, créées par la société d’animation espagnole MetaBallStudios, descendent progressivement à travers un paysage marin sous-marin virtuel rempli de points de repère mondiaux pour montrer à quel point des étendues particulières de l’océan sont profondes – de la plage à la partie la plus profonde de la fosse des Mariannes. Selon la description YouTube de la vidéo, la séquence a été créée en 2021, mais fait des vagues en ligne à la suite de la disparition du sous-marin.

Le navire Titan d’OceanGate Expeditions transportait cinq passagers vers la célèbre épave lorsqu’elle a disparu du radar.

L’animation commence à partir d’une côte et au fur et à mesure qu’elle progresse, plusieurs points de repère sont représentés dans l’eau, notamment la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et Burj Khalifa – le plus haut bâtiment du monde.

Voir la vidéo:

Au fur et à mesure que la caméra parcourt les profondeurs numériques, la vidéo montre la profondeur d’essai du sous-marin de classe typhon (400 mètres) et le fond de l’océan Austral (3 270 mètres).

La vidéo progresse et les téléspectateurs peuvent voir l’épave du Titanic, à 3 700 mètres sous le niveau de la mer au fond de l’océan Atlantique, l’endroit où les sauveteurs pensent que le Titan est piégé.

Il est géré par le fondateur d’OceanGate Expeditions. Les cinq personnes à bord sont : le PDG de la société Stockton Rush, l’expert français du Titanic Paul-Henri Nargeolet, le milliardaire britannique Hamish Harding et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman.

La Garde côtière américaine, des avions militaires canadiens, des navires français et des robots téléguidés ont été mis en service pour localiser le sous-marin, qui n’a plus que quatre heures d’oxygène. Le Titan a été conçu pour avoir une alimentation en oxygène pouvant atteindre 96 heures en cas d’urgence.

Un avion canadien doté de capacités de sonar avait capté des sons mercredi, et des véhicules télécommandés ont été déplacés vers la zone d’où provenaient les bruits. Les bruits ont fait naître l’espoir que les passagers de la petite embarcation touristique soient toujours en vie, bien que les experts n’aient pas été en mesure de confirmer leur source.

Le submersible peut emmener ses passagers à une profondeur de 4 000 mètres, selon OceanGate, ce qui signifie qu’il peut tout juste atteindre l’épave du Titanic à 3 800 mètres. La société facture 250 000 $ par siège pour l’expédition.