BYRAM, NJ – Un soldat de l’armée américaine qui a disparu de Fort Drum, dans le nord de l’État de New York, a été retrouvé mort dans le New Jersey et un autre soldat a été placé en garde à vue pour sa mort.

Le corps de Hayden Harris a été retrouvé samedi après-midi dans une zone boisée du canton de Byram, a déclaré le premier procureur adjoint du comté de Sussex, Gregory Mueller. Les responsables de l’armée américaine ont donné peu de détails au-delà de la confirmation de la mort de Harris dans un communiqué de presse dimanche après-midi.

Harris a été vu pour la dernière fois entre 20 h le 17 décembre et 6 h 30 le 18 décembre, selon des responsables de l’armée.

Mueller a déclaré que Harris rencontrait un camarade soldat, Jamaal Mellish, 23 ans, à Watertown, New York, près de Fort Drum pour « une sorte d’échange de véhicules » lorsque la réunion s’est intensifiée.

Les autorités pensent que Mellish a «enlevé» Harris dans la Chevrolet Silverado blanche 2017 de Harris et l’a conduit dans la région de New York et finalement à travers l’État, a déclaré Mueller. Un mineur, dont l’identité n’a pas été révélée, se trouvait également dans le véhicule, ont indiqué les autorités.

Mueller a déclaré que Harris avait été tué dans la zone boisée de Byram.

Les pompiers de Byram sont tombés sur les lieux samedi lorsqu’ils ont remarqué des effets personnels près du cul-de-sac de Ross Road, y compris une paire de chaussures. Ils ont averti la police de Byram lorsqu’ils ont trouvé du sang, a déclaré Mueller.

Mellish a été placé en détention à Watertown, a déclaré Mueller. Il est détenu dans l’attente d’une audience d’extradition vers le comté de Sussex.

La nouvelle de la disparition de Harris s’est répandue sur les médias sociaux après que l’armée américaine Fort Drum et la 10e division de montagne aient sollicité l’aide du public pour retrouver le natif du Tennessee.

Harris a été promu à titre posthume au grade de caporal après sa mort et a reçu la médaille de reconnaissance de l’armée, ont déclaré des responsables de l’armée. Une veillée de l’unité d’Harris était en cours depuis sa disparition.

Harris a rejoint l’armée en mars 2019. Il est arrivé à Fort Drum en juillet 2019 après un entraînement à Fort Benning, en Géorgie.

Harris a été présenté comme un «grand soldat» par Brig. Le général Brett Funck, commandant principal par intérim de la 10e division de montagne (infanterie légère) et de Fort Drum.

«Alors que nous partageons notre chagrin avec ses amis et sa famille, j’entends encore et encore comment il était aussi – et surtout – une personne vraiment merveilleuse et attentionnée», a déclaré Funck. « Sa mort est une perte énorme pour ses proches, cette Division et notre nation. »

Les prix et les décorations de Harris comprennent deux médailles de l’Armée, la Médaille du service de la Défense nationale, la Médaille du service de la guerre mondiale contre le terrorisme et le ruban du service de l’armée. Il est diplômé de l’Air Assault School en 2019.

