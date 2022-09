‘Missiles volant devant vos yeux’ : Les braves volontaires conduisant des familles ukrainiennes sous le feu de Kherson | Nouvelles du monde

Le sol a tremblé et de la fumée s’est élevée dans les airs lorsque des missiles ukrainiens ont percuté un pont clé dans une ville contrôlée par les forces russes alors que des familles attendaient de fuir, ont déclaré des témoins.

Une importante offensive ukrainienne visant à reprendre la ville méridionale de Kherson a provoqué une augmentation du nombre de femmes et d’enfants désireux de fuir la ville portuaire et ses environs, selon des volontaires aidant les gens à partir.

Leur espoir est de revenir une fois que la région sera de nouveau aux mains des Ukrainiens.

“Tout le monde comprend qu’un combat sérieux s’annonce pour la ville de Kherson”, a déclaré un chauffeur bénévole, qui a demandé à rester anonyme.

Il a déclaré que l’une des principales préoccupations était que les forces russes anéantiraient Kherson si elles étaient contraintes de battre en retraite. Il a établi une comparaison avec la façon dont les troupes russes détruit la ville méridionale de Marioupol, à l’inverse en la capturant du côté ukrainien dans les premiers mois de la guerre

“Je pense que toute personne ayant l’esprit clair comprend qu’il est préférable de partir et d’attendre ailleurs pendant cette période, surtout si vous avez des enfants”, a déclaré le volontaire.

“Nous ne voulons pas d’un deuxième Marioupol ou quelque chose de similaire. Mais si cela arrive à Kherson, alors pourquoi attendre à l’intérieur de la ville ? Mieux vaut sortir et attendre à l’extérieur.”

Beaucoup ont été forcées de quitter leur mari, leurs animaux et même leurs parents



L’Ukraine a ordonné un black-out de l’information depuis qu’elle a lancé lundi dernier ce qui pourrait être l’offensive la plus cruciale de la guerre jusqu’à présent.

Les responsables ont utilisé les médias sociaux pour ne faire que de très petits indices sur les combats qui feraient rage dans plusieurs directions dans les zones rurales entourant la ville de Kherson.

Une photographie qui aurait été publiée dimanche soir par des comptes soutenus par le gouvernement montrait un drapeau ukrainien hissé au-dessus de la ville de Vysokopillya, dans la région de Kherson, au sud de Kryvhi Rih, l’une des villes du sud de l’Ukraine d’où l’offensive prend place.

Cela signifie que les récits de témoins oculaires de personnes fuyant la région sont parmi les seuls témoignages indépendants à émerger de ce qui se déroule.

Le chauffeur bénévole de 58 ans, originaire de la ville de Kherson, a déclaré qu’il avait commencé à transporter des évacués ukrainiens vers un centre de refuge dans une ville à plus de 100 miles au nord-est il y a environ un mois – un service qui, selon lui, est de plus en plus demandé.

“Beaucoup de gens veulent partir”, a-t-il dit. “Même les personnes qui ne voulaient pas y aller il y a une semaine demandent maintenant et cherchent des moyens de s’échapper.”

Il a affirmé que les familles russes qui avaient été déplacées à Kherson par les occupants après avoir pris la ville dans les premiers jours de la guerre tentaient également de battre en retraite, cherchant à s’installer dans d’autres parties de l’Ukraine sous contrôle russe, comme la Crimée.

“Nous commençons à les voir [the Russians] déplacer leurs familles – enfants, épouses », a-t-il dit.

“Ils comprennent [what is coming]. Ils ne sont pas stupides… La Russie ne peut pas tenir la ville de Kherson, il n’y a donc qu’une chose à faire, c’est de partir.”

“Le sol tremblait”

L’air fatigué et épuisé, le chauffeur bénévole a décrit ce qu’il a vu jeudi dans la ville de Kherson lors de sa dernière mission de sauvetage pour extraire des femmes et des enfants ukrainiens.

“Le sol tremblait. La fumée montait. Comment la décrire ? En un mot : la guerre”, a-t-il dit, s’exprimant au centre de refuge de Zaporizhzhia, où il les a finalement amenés.

“Quand vous voyez un missile volant devant vos yeux, tomber, je ne suis pas quelqu’un qui a peur, mais les femmes et les enfants étaient terrifiés”, a-t-il déclaré.

Un camion blindé de troupes pro-russes stationné à Kherson au début de l’été



Le conducteur se trouvait à une extrémité du pont Antonivskyi, attendant d’utiliser un petit ferry traversant le fleuve Dnipro pour quitter la ville.

“On a pensé faire demi-tour et s’éloigner du passage à niveau. Mais l’envie de quitter le territoire était si forte que les mères ont accepté d’attendre.

“On a pensé faire demi-tour… mais l’envie de traverser la rivière était si forte”



La traversée en ferry est devenue le seul moyen pour les gens de sortir ou d’entrer dans la ville en véhicule après que l’Ukraine a ciblé tous les ponts ces dernières semaines dans un mouvement stratégique pour couper les lignes d’approvisionnement de l’armée russe, à la fois dans la préparation de l’offensive et maintenant qu’il est en cours.

Le chauffeur a déclaré que lui et ses passagers avaient dû attendre de 6 heures du matin à 18 h 30 pour prendre un ferry, en partie à cause des frappes de missiles, mais aussi parce que les forces russes donnaient la priorité au chargement de leurs véhicules militaires sur le navire et de l’autre côté du fleuve.

Voyage fantastique

Même lorsqu’ils ont finalement été autorisés à monter à bord, une autre frappe a tonné alors qu’ils étaient à mi-chemin de l’autre côté de l’eau – frappant avec précision le pont et laissant le ferry indemne.

“Nous avons prié”, a déclaré le volontaire, qui a fait de multiples références à sa foi chrétienne comme source de force. “Nous étions convaincus que Dieu nous sauverait… et c’est arrivé.”

L’un de ses passagers, un garçon de 17 ans, a déclaré que la traversée était la partie la plus effrayante d’un voyage épique de deux jours pour quitter Kherson. Cela impliquait de passer la nuit dans un village et d’être arrêté et interrogé à plusieurs points de contrôle russes.

“Il y a eu beaucoup d’explosions”, raconte le jeune homme. Il voyageait avec sa mère et ses deux sœurs. “Nous avions peur de ne même pas pouvoir quitter la ville.”

Cette femme dit que sa maison a été détruite par un missile



Une autre mère, qui a pris le bus avec son jeune fils, a déclaré qu’elle avait décidé de fuir Kherson lorsque l’offensive ukrainienne a commencé, craignant ce qui pourrait arriver s’ils restaient et étaient pris entre deux feux. Elle a dit que son mari était resté pour s’occuper de leurs parents âgés, qui étaient trop vieux et malades pour fuir.

“Je ne sais pas comment vous expliquer cette peur intérieure”, a-t-elle déclaré, décrivant ce qu’elle ressentait lorsque le bruit de la guerre est devenu plus constant ces derniers jours.

“C’est devenu de pire en pire, alors nous avons emballé nos affaires et sommes partis. C’était difficile de quitter notre maison, notre mari, nos animaux, nos parents – difficile.”

L’offensive terrestre ukrainienne, soutenue par des armes occidentales, semble se concentrer sur la reprise des villes et villages de la région de Kherson, tout en utilisant des frappes de précision à longue portée contre les lignes d’approvisionnement russes et les dépôts de munitions autour de la ville de Kherson.

Entraver la capacité de la Russie à soutenir ses troupes avec des armes, de la nourriture et d’autres fournitures les forcerait à battre en retraite, comme cela s’est produit lors de la bataille de Kyiv au début de la guerre.

Reprendre Kherson serait un énorme coup d’État pour l’Ukraine et un coup physique et psychologique majeur pour la Russie. Mais les commandants russes ont renforcé leurs positions sur la rive ouest du fleuve Dnipro par anticipation, préparant potentiellement le terrain pour un combat acharné.