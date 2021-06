Missiles et coups de poing lancés lors d’un match violent entre les États-Unis et le Mexique

La finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF entre les États-Unis et le Mexique, dimanche soir, a été témoin de scènes de violence, le joueur américain Gio Reyna étant touché au visage par un objet jeté des tribunes. Le match a également été interrompu pendant trois minutes à la suite de chants discriminatoires de fans à Empower Field. C’est la deuxième fois en une semaine qu’un match impliquant le Mexique est interrompu.

Le but de Christian Pulisic s’est avéré être le but crucial de la victoire 3-2 des États-Unis, mais le but de la deuxième mi-temps de la prolongation a été éclipsé par les scènes qui l’ont suivi. Une bagarre a éclaté entre les joueurs à la suite d’une faute et Reyna a été vue en train de tomber après avoir été touchée par un objet des tribunes.

« Un manque total de respect pour ce qui se passe sur le terrain et tous les efforts que les deux équipes mettent dans le jeu », a déclaré l’entraîneur américain Gregg Berhalter Berhalter, selon AP. «Je pense qu’il (Reyna) ira bien, mais il a pris quelque chose à la tête, et cela aurait pu être bien pire. L’un des jeux classiques et étranges entre les États-Unis et le Mexique.

La CONCACAF a déclaré que la sécurité du stade avait expulsé plusieurs supporters pour langage discriminatoire à la suite d’avertissements sur le système de sonorisation. Les matchs de l’équipe nationale mexicaine ont souvent été témoins de chants homophobes dans les tribunes, ce que les responsables du football ont tenté à plusieurs reprises de freiner.

« C’est le moyen idéal pour terminer l’année », a déclaré Pulisic après que son penalty à la 114e minute a mené les États-Unis contre le Mexique 3-2 dimanche soir lors de la finale effrénée de la première Ligue des Nations de la CONCACAF.

Jesús Corona a donné au Mexique une avance de 63 secondes après un cadeau bâclé du défenseur Mark McKenzie. Reyna a égalé le score à la 27e minute. Diego Lainez a donné au Mexique une avance de 2-1 à la 79e avant que les États-Unis n’égalisent à nouveau avec Weston McKennie trois minutes plus tard.

Pulisic, qui vient de remporter la Ligue des champions avec Chelsea le 29 mai, a écopé d’un penalty en prolongation et a lui-même marqué pour donner aux États-Unis une avance de 3-2. Ils ont survécu à 11 minutes de temps d’arrêt prolongé et ont battu le Mexique pour la première fois depuis 2013.

