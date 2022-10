Missiles dans West Prairie pour remporter le match éliminatoire du premier tour à huit – Shaw Local

MILLEDGEVILLE – Avec un peu plus d’une minute à jouer dans la première moitié du match éliminatoire de premier tour à huit de samedi au Floyd Daub Field, les Missiles de Milledgeville se sont alignés pour recevoir un coup d’envoi après un panier de West Prairie.

Jusque-là, cela avait été un slugfest classique à faible score, mais lorsque le coup d’envoi est allé à Kacen Johnson, tout a changé en un éclair. Johnson a renvoyé le coup de pied sur la ligne de touche de l’équipe locale à 86 mètres pour un touché, déclenchant un blitz de quatre touchés dans une fenêtre de temps de jeu de 2 minutes et 30 secondes.

Lorsque le buzzer final a retenti, les pensées de ce slugfest à faible score n’étaient plus qu’un souvenir lointain, tandis qu’une victoire 52-3 pour les Missiles était une réalité instantanée.

“J’ai vu ce mur se former et je savais que j’allais me mettre derrière eux”, a déclaré Johnson. “C’était génial. À Milledgeville, les équipes spéciales ont toujours été importantes pour nous. Cela a vraiment changé l’élan.

Lors du deuxième jeu de la possession qui a suivi, le quart-arrière de West Prairie Ashton Barkley a fait quelques mouvements astucieux pour éviter la ruée vers la passe de Milledgeville (7-3), mais alors qu’il se retournait pour remonter le terrain, le ballon lui a été arraché des mains et c’était récupéré par les Missiles.

Deux jeux plus tard, le quart-arrière de Milledgeville Connor Nye a lancé le ballon en arrière à Bryce McKenna, qui a ensuite lancé le ballon sur le terrain à Johnson pour une passe de touché de 27 verges. Juste comme ça, un match où Milledgeville menait 8-3 avec 1:16 à faire dans la mi-temps s’était transformé en une avance de 24-3 avec 27 secondes à faire.

“C’est énorme avant la mi-temps, surtout quand nous obtenons le ballon dès la mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Milledgeville, Jason Wroble. «Nous avons également répondu tout de suite à la mi-temps. West Prairie est sorti en force et nous étions un peu sur nos talons, mais nous savons que nos équipes spéciales sont assez coriaces. C’est l’une des phases du jeu sur laquelle nous passons du temps pour avoir un impact.

C’était le troisième des quatre touchés de la journée pour Johnson. Il a commencé le score de Milledgeville avec une réception de 68 verges au premier quart. En tout, il a eu trois réceptions pour 136 verges et trois touchés pour accompagner le retour de coup d’envoi de 86 verges. Il a également eu deux interceptions.

“Il est [Johnson] un joueur électrique avec beaucoup d’habileté et beaucoup de vitesse », a déclaré Wroble. “Il a raté la majeure partie de l’année dernière avec une jambe cassée, donc c’est définitivement un joueur d’impact. C’est un gamin qui, à chaque fois qu’il touche le ballon, peut faire un jeu d’impact.

Johnson a renvoyé sa deuxième interception pour 43 verges, mais malgré sa tentative de sauter par-dessus une tentative de tacle, il n’a pas été en mesure de la briser pour le touché.

“J’ai fait de mon mieux”, a déclaré Johnson. “J’ai essayé d’empêcher quelqu’un d’obtenir le choix six parce que cela aurait été assez génial.”

Après la mi-temps, Nye a gardé le ballon pendant trois jeux consécutifs, et c’est tout ce dont les Missiles avaient besoin pour déplacer le ballon sur le terrain de 70 mètres pour le touché. Le gros jeu était Nye et Kolton Wilk exécutant l’option vers la fin. Nye a tenu le ballon sur la hanche de Wilk jusqu’au dernier moment possible, puis l’a gardé et a frappé à l’intérieur pour un jeu qui a duré 45 verges.

“C’est un ajustement que nous avons fait à la mi-temps, et c’était un jeu qui, selon nous, fonctionnerait parce qu’ils empilaient la boîte”, a déclaré Wroble. « Connor et Wilk sont un peu isolés vers la fin, et ils doivent faire un jeu. Connor est l’un de ces enfants. Il n’est pas super rapide, mais il court fort et a assez de vitesse. Une fois qu’il atteint ce deuxième niveau, il peut rendre les gens stupides parce qu’il est une charge à affronter.

Après une interception de Micah Toms-Smith, Nye a trouvé Johnson pour un touché de 41 verges avec 10:46 à jouer au troisième quart pour donner à Milledgeville une avance de 40-3.

Wilk a réussi un touché de 38 verges à la fin du troisième quart et Evan Schrenck a lancé une passe de touché de 30 verges à Spencer Nye en fin de match pour compléter le score des Missiles.

Les Cyclones (6-4) ont réussi de gros jeux de passes en première mi-temps, mais un manque de jeu courant et plusieurs revirements leur ont coûté cher. West Prairie a lancé quatre interceptions et perdu quatre échappés, dont un au deuxième quart qui a touché le pylône lorsque le porteur de ballon Jensen Laughlin est apparu à quelques centimètres seulement d’un touché. Milledgeville a tenu West Prairie à seulement trois mètres au sol en première mi-temps alors que le match était toujours en lice.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons fait du très bon travail en défense contre la course », a déclaré Wroble. “Ils ont des joueurs qui peuvent faire des jeux dans le jeu de passes, mais je pense que nous avons fait du bon travail en resserrant les vis près de la ligne de but.”

Milledgeville avance pour jouer West Central en quarts de finale le week-end prochain. Milledgeville a perdu contre West Central 64-36 lors de la semaine 7.

“Nous avons déjà joué à West Central, et ils sont venus ici et nous ont embarrassés”, a déclaré Wroble. « Cela a laissé un vrai goût amer dans ma bouche et dans la bouche des enfants. Nous savons que nous sommes meilleurs que nous ne l’étions la dernière fois que nous les avons affrontés. Ils sont une machine en attaque et ils jouent bien en défense. C’est l’équipe la plus complète en ce moment à huit, et nous devons nous assurer de nous présenter tous les jours à l’entraînement cette semaine pour être sûrs d’être prêts à jouer vendredi ou samedi prochain.