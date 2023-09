Missiles britanniques Storm Shadow : ces armes pourraient-elles être la clé de la victoire de l’Ukraine ? | Monde | Nouvelles

Zelensky écrit « Gloire à l’Ukraine » sur le missile Storm Shadow

De la fumée a été vue s’élever au-dessus d’une ancienne école d’aviation utilisée par l’armée russe. Plus tard dans la journée, un salon de coiffure bondé du centre-ville a explosé. Le major général Igor Kornet, un haut responsable pro-russe, se trouvait à l’intérieur à ce moment-là pour se faire couper les cheveux.

Des photos inédites du sous-marin russe « Rostov-sur-le-Don » d’une valeur de 240 millions de livres sterling ont été publiées lundi 18 septembre, cinq jours après qu’il aurait été frappé par un missile Storm Shadow.

Il était en réparation sur une cale sèche à environ 240 kilomètres de la ligne de front, dans le port de Sébastopol, dans le sud de la Crimée, à côté du navire de débarquement « Minsk » de la classe Ropucha, lorsque les missiles sont tombés peu après 1h30 GMT.

Le Kremlin a déclaré plus tard dans la journée que les deux navires seraient « entièrement restaurés », mais les dégâts montrés par ces dernières photos font qu’une telle affirmation ne semble que « théoriquement possible », a déclaré Thord Are Iversen, un expert militaire des navires russes. a écrit sur X, anciennement Twitter.

« Je pense qu’il sera beaucoup plus facile de construire un nouveau sous-marin de remplacement que d’essayer de réparer ces dégâts », a-t-il ajouté. « Je pense qu’elle est une perte totale. »