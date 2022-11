Missile polonais: les États-Unis et la Russie s’affrontent sur la responsabilité

LES NATIONS UNIES –

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux se sont affrontés mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU avec la Russie au sujet de la responsabilité d’une frappe meurtrière de missiles en Pologne près de la frontière ukrainienne, un événement que le chef politique de l’ONU a qualifié de “rappel effrayant de la nécessité absolue d’empêcher toute nouvelle escalade”. » de la guerre de neuf mois en Ukraine.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré au conseil : “Cette tragédie ne se serait jamais produite sans l’invasion inutile de l’Ukraine par la Russie et ses récentes attaques de missiles contre l’infrastructure civile ukrainienne”. L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a répliqué, accusant l’Ukraine et la Pologne d’essayer de “provoquer un affrontement direct entre la Russie et l’OTAN”.

Les États-Unis et l’Albanie avaient appelé à une mise à jour du conseil sur la situation en Ukraine la semaine dernière, et la réunion a été dominée par la frappe de missiles de mardi en Pologne qui a tué deux ouvriers agricoles.

Nebenzia a souligné les déclarations du président ukrainien et des responsables polonais indiquant initialement que la Russie était responsable. Le chef de l’OTAN et président de la Pologne a déclaré mercredi que rien n’indiquait qu’il s’agissait d’une attaque délibérée et qu’il s’agissait probablement d’un projectile de l’ère soviétique lancé par l’Ukraine alors qu’elle repoussait des missiles et des drones russes qui ravageaient son réseau électrique et touchaient des bâtiments résidentiels.

La sous-secrétaire générale des Nations unies aux affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a déclaré au conseil qu’il s’agissait des “bombardements les plus intenses” de la Russie depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février, et que l’impact “ne peut que s’aggraver au cours des prochains mois d’hiver”.

Elle a réitéré que les attaques visant des civils et des infrastructures civiles sont interdites par le droit international, a noté que de « violentes batailles » se poursuivent dans l’est de Donetsk et Louhansk et a déclaré aux membres du conseil « qu’il n’y a pas de fin en vue à la guerre ». Elle a également averti que “tant que cela continue, les risques de retombées potentiellement catastrophiques restent trop réels”.

Thomas-Greenfield, l’envoyé américain, a qualifié le barrage de plus de 90 missiles qui s’est abattu sur Kyiv et d’autres villes et cible des infrastructures civiles dévastatrices de “tactique délibérée” du président russe Vladimir Poutine.

“Il semble avoir décidé que s’il ne peut pas s’emparer de l’Ukraine par la force, il essaiera de geler le pays jusqu’à ce qu’il se soumette”, a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur polonais à l’ONU, Krzysztof Szczerski, a déclaré au conseil que “ces personnes innocentes n’auraient pas été tuées s’il n’y avait pas eu de guerre russe contre l’Ukraine”. Et l’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a déclaré : « Nous devons être clairs sur le fait qu’il s’agit d’une tragédie qui découle indiscutablement de l’invasion illégale et injustifiée de la Russie. Et c’est une agression inhumaine contre des civils à travers l’Ukraine.

Mais le Russe Nebenzia a déclaré qu’il voulait rappeler à ceux qui accusent la Russie que ce que Moscou appelle son “opération militaire spéciale” n’aurait pas été nécessaire si les accords de Minsk après le bouleversement en Ukraine en 2014 appelaient à un certain degré d’autonomie pour la Russie. -les régions séparatistes soutenues de Donetsk et Louhansk à l’est avaient été comblées et n’avaient pas conduit à une guerre de huit ans.

S’adressant à l’Occident, Nebenzia a également déclaré qu’il n’y aurait pas d’action militaire “si vous n’aviez pas interféré et n’aviez pas fourni à l’Ukraine des armes et des munitions” et a encouragé l’Ukraine “à lutter pour la paix dans des conditions réalistes plutôt que d’alimenter ses fantasmes fébriles sur la possibilité de victoire sur la Russie, pour laquelle le régime de Zelensky jette insensément des dizaines de milliers de ses soldats dans le hachoir à viande ».

En ce qui concerne les attaques de missiles, Nebenzia a déclaré : “Si vous réagissiez aux actions terroristes des forces spéciales ukrainiennes contre la Russie, nous ne serions pas obligés de mener des frappes de précision sur les infrastructures”.

“Mais puisque vous agissez comme vous agissez, alors que le régime de Kyiv s’attribue le mérite de prouesses militaires inexistantes, nous sommes obligés d’atteindre les objectifs fixés pour l’opération militaire spéciale en affaiblissant le potentiel militaire de l’Ukraine”, a-t-il ajouté. a dit.

Le britannique Woodward n’était pas du tout d’accord, déclarant au conseil : “Nous ne doutons pas que l’Ukraine l’emportera face à l’agression de la Russie”.

Soulignant le retrait russe de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, elle a déclaré : « La libération de Kherson montre la force, le courage et la détermination du peuple ukrainien à défendre son droit à l’égalité souveraine et à l’intégrité territoriale garantie par la Charte des Nations Unies.

“C’est et reste une guerre de choix, un pur acte d’agression non provoquée et une tentative d’accaparement de territoire. Cette guerre doit se terminer et non s’étendre, et la Russie l’a commencée, la Russie doit y mettre fin », a déclaré Hoxha.