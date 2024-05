Miss USA Savannah Gankiewicz affirme avoir reçu des menaces de mort

Sarah Morris/Getty Images pour la Recording Academy

La femme qui a remplacé une ancienne Miss USA qui a démissionné de son poste affirme avoir été victime d’abus publics.

L’actuelle Miss USA, Savannah Gankiewicz, a déclaré avoir reçu des menaces de mort et des messages haineux à la suite de la démission de sa prédécesseure Noelia Voigt.

Gankiewicz a déclaré dans un discours que les réactions négatives qu’elle a reçues « me brisent le cœur ».

« Depuis que j’ai obtenu ce titre, j’ai fait face à beaucoup d’intimidation et de harcèlement, et c’est vraiment le cas, ça me brise le cœur », a déclaré Gankiewicz dans une vidéo partagée la semaine dernière sur X.

« Désolé. Je ne voulais pas pleurer, mais j’ai juste l’impression que c’est dur, parce que j’aimerais que les gens voient d’où vient mon cœur », a-t-elle déclaré. « Et il s’agit d’aider Lahaina et d’aider les résidents de Maui et d’avoir une plate-forme, mais aussi de montrer aux jeunes femmes que vous pouvez être victime d’intimidation et que vous pouvez souffrir, mais que vous vous levez et que vous continuez et que vous continuez à utiliser votre voix. »

Gankiewicz a reçu un couronnement et une célébration spéciale de Miss USA à Waikiki plus tôt ce mois-ci, remplaçant Noelia Voigt après avoir annoncé sa démission le 6 mai.

Voigt a déclaré dans une déclaration sur Instagram qu’elle se retirait du titre pour se concentrer sur sa santé mentale. Cependant, NBC News a obtenu une copie de la lettre de démission de Voigt dans laquelle elle accusait le PDG du concours de créer un environnement de travail toxique et de ne pas avoir répondu à un incident de harcèlement sexuel qu’elle avait soulevé.

« Il existe un environnement de travail toxique au sein de l’organisation Miss USA qui, au mieux, est une mauvaise gestion et, au pire, de l’intimidation et du harcèlement », a écrit Voigt. « Cela a commencé peu de temps après avoir remporté le titre de Miss USA 2023. »

Voigt a déclaré que Laylah Rose, PDG et présidente de Miss USA, n’avait pas réussi à communiquer, qu’elle la dénigrait auprès d’autres membres de l’organisation et qu’elle avait menacé de lui retirer son salaire « pour des choses dont on n’avait jamais discuté avec moi ».

Rose a publié une déclaration disant, en partie, qu’elle prend les allégations au sérieux et que « le bien-être de toutes les personnes associées à Miss USA est ma priorité absolue ».

Suite à la démission de Voigt, Miss Teen USA UmaSofia Srivastava et la responsable des médias sociaux de Miss USA, Claudia Michelle, ont démissionné.

Gankiewicz détiendra le titre jusqu’en août, date à laquelle une nouvelle Miss USA sera couronnée.