Miss USA R’Bonney Gabriel remporte le concours Miss Univers

La couronne du 71e concours Miss Univers est revenue à la première Américaine d’origine philippine à remporter Miss USA samedi soir lors du concours international de beauté de la Nouvelle-Orléans.

R’Bonney Gabriel, créateur de mode, mannequin et professeur de couture du Texas, a battu 83 autres concurrents.

Gabriel ferma les yeux et joignit les mains de la finaliste Miss Venezuela, Amanda Dudamel, au moment de la révélation dramatique de la gagnante, puis rayonna après l’annonce de son nom.

Une musique assourdissante a retenti et on lui a remis un bouquet de fleurs, drapé dans l’écharpe du gagnant et couronné d’un diadème sur scène.

Les Organisation Miss Univers suspendu les organisateurs du concours Miss USA – Miss Brand Corp – après que des allégations ont fait surface selon lesquelles le concours avait été truqué et le gagnant prédéterminé en octobre 2022.

Miss Texas R’Bonney Gabriel a été couronnée Miss USA le 3 octobre.

Peu de temps après sa victoire, les concurrents ont commencé à se plaindre qu’elle avait en fait été “présélectionnée” pour être la prochaine tenante du titre.

Miss Univers 2021 Harnaaz Sandhu a retenu ses larmes et a failli tomber en montant sur scène une dernière fois.

Elle a pris du poids depuis qu’elle a remporté la couronne et a déclaré en août 2022 qu’elle avait été constamment critiquée sur les réseaux sociaux.

“J’ai été victime d’intimidation parce que j’ai pris du poids”, a déclaré la reine de beauté d’origine indienne. “C’était un peu inconfortable et vraiment surprenant pour moi de voir comment les gens ont commencé à avoir des opinions, ce qui ne devrait pas vraiment avoir d’importance. Il ne s’agit pas de votre apparence, mais de qui vous êtes de l’intérieur et de la façon dont vous traitez les gens et de ce en quoi vous croyez. “

La deuxième finaliste du concours de samedi était Miss République dominicaine, Andreina Martinez.

Lors des questions-réponses de la dernière étape du concours pour les trois finalistes, on a demandé à Gabriel comment elle travaillerait pour démontrer que Miss Univers est “une organisation stimulante et progressiste” si elle devait gagner.

“Je l’utiliserais pour être un leader transformationnel”, a-t-elle répondu, citant son travail utilisant des matériaux recyclés dans sa conception de mode et enseignant la couture aux survivants de la traite des êtres humains et de la violence domestique.

“Il est si important d’investir dans les autres, d’investir dans notre communauté et d’utiliser votre talent unique pour faire la différence”, a poursuivi Gabriel. “Nous avons tous quelque chose de spécial, et lorsque nous plantons ces graines dans d’autres personnes de notre vie, nous les transformons et nous les utilisons comme vecteur de changement.”

