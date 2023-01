Miss USA R’Bonney Gabriel remporte le concours Miss Univers

R’Bonney Gabriel, une créatrice de mode, mannequin et instructrice de couture du Texas qui, selon les responsables du concours, est la première Américaine philippine à remporter Miss USA, a été couronnée Miss Univers samedi soir.

Gabriel ferma les yeux et joignit les mains de la finaliste Miss Venezuela, Amanda Dudamel, au moment de la révélation dramatique de la gagnante, puis rayonna après l’annonce de son nom.

Une musique assourdissante a retenti et on lui a remis un bouquet de fleurs, drapé dans la ceinture du gagnant et couronné d’un diadème sur scène lors du 71e concours Miss Univers, qui s’est tenu à la Nouvelle-Orléans.

La deuxième dauphine était Miss République dominicaine, Andreina Martinez.

Lors des questions-réponses de la dernière étape du concours pour les trois finalistes, on a demandé à Gabriel comment elle travaillerait pour démontrer que Miss Univers est “une organisation stimulante et progressiste” si elle devait gagner.

“Je l’utiliserais pour être un leader transformationnel”, a-t-elle répondu, citant son travail utilisant des matériaux recyclés dans sa conception de mode et enseignant la couture aux survivants de la traite des êtres humains et de la violence domestique.

“Il est si important d’investir dans les autres, d’investir dans notre communauté et d’utiliser votre talent unique pour faire une différence”, a poursuivi Gabriel. “Nous avons tous quelque chose de spécial, et lorsque nous plantons ces graines dans d’autres personnes de notre vie, nous les transformons et nous les utilisons comme vecteur de changement.”

Selon Miss Univers, Gabriel est un ancien joueur de volley-ball du lycée et diplômé de l’Université du nord du Texas. Une courte biographie publiée sur le site Web de l’organisation indique qu’elle est également PDG de sa propre ligne de vêtements durables.

Près de 90 candidats du monde entier ont pris part au concours, ont déclaré les organisateurs, impliquant “des déclarations personnelles, des interviews approfondies et diverses catégories, notamment des robes de soirée et des maillots de bain”.

Miss Curaçao, Gabriela Dos Santos et Miss Puerto Rico, Ashley Carino, ont complété les cinq finalistes.

Le vainqueur de l’année dernière était Harnaaz Sandhu de l’Inde.

The Associated Press

