Miss Univers R’Bonney Gabriel dit que les allégations de truquage étaient “blessantes”: “Je me concentre sur le succès”

R’Bonney Gabriel, la première Américaine philippine à remporter Miss USA, a été couronnée Miss Univers 2022 – mais tout le monde n’a pas célébré sa grande réussite.

Alors que l’émission était diffusée depuis la Nouvelle-Orléans, plusieurs critiques sur Twitter ont allégué que le concours avait été truqué, soulignant que JKN Global Group, qui possède Miss Univers, possédait également Miss USA. Certains ont également affirmé que le concours avait été manipulé pour favoriser le candidat américain parce qu’il s’était tenu aux États-Unis.

“Vous savez, je dois être honnête, c’est très blessant”, a déclaré le joueur de 28 ans à Fox News Digital. “C’est très décourageant parce que j’ai mis mon cœur et mon âme dans [it]. Et j’espère que les gens pourront voir ça. Cependant, dans cette compétition, je sais qu’il y a [are] toujours des rumeurs qui peuvent commencer. Parfois, je me dis: “C’est un autre jour, une autre rumeur”, et vous devez le prendre avec un grain de sel. J’ai vécu ça avant parce que j’ai gagné Miss USA. C’était aux yeux du public et là [were] les allégations de truquage se sont également avérées fausses.”

“J’ai vraiment appris à concentrer mon énergie vers l’intérieur”, a-t-elle partagé. “Et j’ai réalisé qu’en fin de compte, je dois être reconnaissant pour cette opportunité. Et j’ai l’impression que plus vous réussissez, plus le monde vous voit. Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous faire tomber. Mais étant aux yeux du public, je pense que c’est une excellente occasion de faire preuve de résilience et de continuer à avancer… Je me concentre sur mon objectif final. Je me concentre sur le succès et le positif dans un monde de négativité.

Après le concours du 14 janvier, l’organisation a rejeté les affirmations des utilisateurs des médias sociaux selon lesquelles son nouveau propriétaire avait organisé le concours pour couronner le natif de Houston.

“La compétition de samedi était la première fois qu’une femme trans s’adressait aux fans en tant que propriétaire de Miss Univers”, a écrit l’organisation dans un communiqué obtenu par Fox News Digital à propos de la femme d’affaires transgenre thaïlandaise et PDG du groupe JKN Global, Anne Jakrajutatip.

“C’était aussi la première fois qu’un Américain philippin remportait la couronne”, poursuit le communiqué. “Les fausses allégations de truquage sont absurdes et détournent l’attention des étapes incroyables que notre organisation et les délégués ont connues ce week-end.”

“Au lieu de nous concentrer sur des déclarations infondées, nous continuerons à mettre en lumière l’autonomisation, l’inclusivité, la diversité et le leadership transformationnel des femmes dans le monde”, a conclu l’organisation.

Gabriel, créatrice de mode, mannequin et professeur de couture est la première Américaine à gagner depuis la victoire d’Olivia Culpo en 2012. Selon l’organisation, elle est une ancienne joueuse de volley-ball au lycée et diplômée de l’Université du Nord du Texas. Elle est actuellement PDG de sa propre ligne de vêtements durables.

Près de 90 concurrents du monde entier ont participé à la compétition. La deuxième était Miss Venezuela Amanda Dudamel, suivie de Miss République dominicaine Andreina Martinez. Le vainqueur de l’année dernière était Harnaaz Sandhu de l’Inde.

Gabriel a dit qu’elle espère que sa victoire inspirera les autres à “réaliser quelque chose qu’ils pensaient impossible”.

“Quand j’ai commencé à m’entraîner pour Miss Univers, j’ai en fait perdu quatre fois de suite dans des concours”, a-t-elle expliqué. “Je serais premier finaliste… Mais je n’ai jamais abandonné. Et je pense que ma formule de succès est que je me suis vraiment appuyé sur des gens qui croyaient en moi et me pousseraient des jours [when] Je n’en avais pas envie… J’ai supprimé beaucoup de distractions. Je n’avais pas réalisé que beaucoup de choses m’empêchaient d’atteindre cet objectif… Tous mes meilleurs amis étaient très compréhensifs, mais j’ai abandonné ma vie sociale.”

“Il y a eu de nombreuses fois où j’ai voulu abandonner, mais je pense que plus vous échouez et plus vous continuez à essayer et à vous appliquer, vous allez vous rapprocher de plus en plus”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que tout ce qui vaut la peine de se battre n’est pas facile. Donc, les jours où je voulais abandonner… Je suis une personne de foi. Et j’ai toujours pensé que Dieu me lançait ce défi pour une raison. Chaque échec est une occasion d’analyser ce que je peux faire pour être meilleur la prochaine fois. Et il s’agit vraiment d’aborder l’échec de cette façon au lieu de le laisser vous abattre.

Gabriel a admis qu’elle était “incrédule” lorsque la gagnante de Miss Univers a été annoncée. Pendant un moment, elle ne fut pas sûre d’avoir bien entendu.

“Je me demandais : ‘Est-ce vraiment moi ? Ai-je bien entendu ?'”, a-t-elle ri. “Je me suis juste évanoui et je n’étais pas sûr. Il m’a fallu quelques instants pour réaliser que j’étais le gagnant. Ils sont finalement arrivés avec la couronne et la ceinture… C’est à ce moment-là que tout a vraiment commencé à me frapper.”

Les parents de Gabriel étaient dans le public en train d’acclamer la musique assourdissante et leur fille était drapée dans l’écharpe du gagnant. Elle a dit que sa victoire était pour eux, ainsi que pour d’autres Américains d’origine asiatique comme elle.

“Je suis tellement fier parce que j’ai l’impression d’être un produit du rêve américain”, a déclaré Gabriel. “Mon père, c’est un immigrant des Philippines. Il est venu ici avec seulement 20 dollars en poche et une bourse universitaire. Il a pu ouvrir la voie à une vie réussie avec une famille aimante… Je suis tellement reconnaissant que l’Amérique donne des opportunités à des gens comme ça. Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis fier d’être un Américain.”

Gabriel a insisté sur le fait que malgré le faste et le glamour célébrés sur scène, la préparation du concours Miss Univers nécessitait un sérieux dévouement qui n’est pas pour les âmes sensibles. Elle a décrit “avoir mangé la même chose au cours des deux dernières années” pour rester en forme.

“Chaque jour, je mange des flocons d’avoine et deux œufs le matin”, a-t-elle décrit. “Et puis le déjeuner, c’est des crevettes et des haricots verts. Et puis il y a une collation entre les deux. Il y a des gâteaux de riz – j’ai toujours des gâteaux de riz dans mon sac à main ou ma voiture… Et puis le dîner, c’est du saumon et des légumes. Je reste cohérent avec ça presque tous les jour… Même lorsque je voyageais quelque part, je planifiais des repas et apportais [my food] dans l’avion dans une grande glacière.”

Alors que Gabriel travaille avec un entraîneur et soulève des poids lourds pour développer ses muscles, les concurrents sont connus pour utiliser des bronzages en spray pour paraître éclatants et toniques.

“J’utilise de l’autobronzant, ce qui était quelque chose de nouveau pour moi avant les concours”, a expliqué Gabriel. “Lorsque vous mettez un faux bronzage en spray, si vous vous lavez le corps ou si vous vous douchez, il se détache. Donc pendant la compétition, c’est deux semaines. Je fais mon bronzage en spray juste avant de m’enregistrer. Je veux le préserver jusqu’à la finale deux semaines plus tard. Je ne me suis douchée que quelques fois, ce qui est plutôt dégoûtant. Si vous y réfléchissez, nous sommes des reines de beauté. Nous sommes censées être si propres et glamour. Mais au moment où la finale arrive autour, je me sens tellement sale parce que je ne me suis douché que quelques fois. J’essaie vraiment de préserver mon bronzage en spray.

“Ce n’est pas le plus mignon que je puisse dire”, a-t-elle ajouté à propos de sa baignoire.

Cependant, chaque concurrent doit s’attendre à l’inattendu. Pour le concours, Gabriel s’est associé à une artiste philippine pour créer son énorme costume de “Femme sur la Lune”, qui est rapidement devenu viral.

“Les mèmes me font craquer”, a-t-elle déclaré. “Je n’aime pas me prendre trop au sérieux. Je trouve ça génial d’avoir fait rire les gens. Je leur ai donné de quoi parler. Je ne m’attendais pas à ça. Mais quand je suis monté sur scène, le costume était si lourd que J’ai dû rire de moi-même. Je voulais voir grand pour ce costume, mais je ne pense pas avoir réalisé dans quoi je m’embarquais.

Gabriel soupçonnait que la pièce pesait environ 50 livres. Elle l’a porté avec des talons.

“Je voulais être un peu plus grande et je trouvais les talons trop mignons”, a-t-elle dit en riant. “Alors j’ai dit:” Laisse-moi juste souffrir à travers ça. “… Je ne pouvais pas le porter aussi longtemps. Je l’ai mis juste avant de monter sur scène. Et dès que je suis sorti de scène, je me suis dit: ‘ Enlevez ceci!'”

Lors de la dernière étape du concours, Gabriel a déclaré aux juges qu’elle utiliserait son titre “pour être une leader transformationnelle” si elle gagnait. Gabriel a cité son travail dans l’utilisation de matériaux recyclés dans ses créations de mode, ainsi que dans l’enseignement de la couture aux survivants de la traite des êtres humains et de la violence domestique.

“Je suis tellement reconnaissant d’être ici”, a déclaré Gabriel. “J’espère que cette histoire inspirera d’autres personnes à réaliser qu’elles peuvent le faire aussi. Allez-y et reconnaissez qui vous êtes. Il y a de la beauté là-dedans.”

