Miss Univers permettra aux femmes mariées et aux mères de concourir pour la première fois

Le concours de beauté Miss Univers élargit l’admissibilité à son concours en permettant aux mères et aux femmes mariées de participer.

À partir de 2023, l’état matrimonial et parental n’affectera plus l’éligibilité des candidats au concours.

Jusqu’à présent, les règles du concours de Miss Univers stipulaient que les gagnants de Miss Univers devaient être célibataires et le rester tout au long de leur mandat avec le titre.

Les mères ont également été historiquement exclues et les gagnantes étaient traditionnellement censées ne pas tomber enceintes pendant qu’elles régnaient en tant que Miss Univers.

La gagnante de Miss Univers 2020, Andrea Meza, du Mexique, a applaudi le changement de règle.

“Honnêtement, j’aime que cela se produise”, a déclaré Meza dans une interview avec Insider. “Tout comme la société change et que les femmes occupent désormais des postes de direction là où seuls les hommes pouvaient le faire auparavant, il était temps que les concours changent et s’ouvrent aux femmes ayant des familles.”

Meza a qualifié les règles jusqu’à présent de “sexistes” et “irréalistes” dans leur tentative de sélectionner un gagnant le plus attrayant pour le plus large public.

“Quelques personnes sont contre ces changements parce qu’elles ont toujours voulu voir une seule belle femme disponible pour une relation”, a ajouté Meza. “Ils ont toujours voulu voir une femme qui, de l’extérieur, a l’air si parfaite qu’elle est presque inaccessible. La première est sexiste et la seconde est irréaliste.”

