Miss Univers Harnaaz Sandhu s’exprime sur le fait d’avoir été brutalement honteuse d’avoir pris du poids: “J’ai craqué tant de fois”

Après avoir remporté le titre convoité de Miss Univers 2021, Harnaaz Kaur Sandhu a fait une superbe apparition à la FDCI x Lakme Fashion Week plus tôt cette année. Cependant, les internautes l’ont brutalement trollé et lui ont fait honte pour son gain de poids considérable. À l’époque, Harnaaz avait révélé qu’elle luttait contre la maladie coeliaque. Mais l’intimidation en ligne a nui à sa santé mentale et elle s’est effondrée à plusieurs reprises en pensant à ce qui aurait pu mal tourner.

“Physiquement, j’ai en quelque sorte grandi, pris plus de kilos et augmenté mon poids, ce avec quoi je suis totalement à l’aise en ce moment. J’ai été victime d’intimidation pour avoir pris du poids. C’était un peu inconfortable et vraiment surprenant pour moi de voir comment les gens ont commencé à avoir leurs opinions , ce qui ne devrait pas vraiment avoir d’importance. Il ne s’agit pas de votre apparence, mais de qui vous êtes de l’intérieur et de la façon dont vous traitez les gens et de ce en quoi vous croyez”, a déclaré Harnaaz à People.

Parlant de la façon dont elle a pris ce poids inattendu après avoir maintenu un corps maigre pendant le concours de beauté, Harnaaz a expliqué : « J’étais vraiment concentrée sur mon objectif et je ne pensais (pas) à ma santé. beaucoup d’activités, et juste après avoir gagné, j’ai eu presque un mois pour me détendre. Pendant ce temps, je n’ai pas fait d’exercice, et je mangeais et profitais de ce moment avec ma famille. Je n’avais jamais réalisé que ça commencerait montrant sur mon corps.”

Certains des commentaires en ligne étaient très cruels. “J’ai définitivement craqué tant de fois”, admet Harnaaz. “Parfois, dans les moments les plus inattendus. Je suis sur le point de monter sur scène ou quelque chose comme ça et tout cela me vient à l’esprit. C’est vraiment triste.”

Harnaaz a pris du poids mais ne se sentait pas bien non plus, et un médecin lui a diagnostiqué des allergies qu’elle ignorait avoir. “J’ai une allergie au gluten. Je ne peux pas avoir de blé ou quoi que ce soit qui en contienne. En dehors de cela, j’ai aussi des allergies au soja (et) à la noix de coco. Je suis allergique aux œufs et j’ai en quelque sorte réalisé que quand je suis arrivé à New York. Parce que (les œufs sont considérés comme) végétariens et que c’est connu comme non végétarien en Inde. Il m’a fallu du temps pour réaliser que les choses auxquelles j’étais allergique, j’en avais encore. Je ne savais pas”, a déclaré le mannequin. et actrice partagée.

Maintenant que la 70e détentrice du titre de Miss Univers a compris sa santé, son état d’esprit a changé. “J’ai traversé cette phase de ma vie où je me sentais mal à propos de tout”, dit Sandhu. “Maintenant, j’ai commencé à tout aimer. C’est normal de pleurer. C’est normal d’être triste.” Sandhu espère que partager son histoire aidera d’autres personnes qui luttent avec l’image corporelle et l’amour de soi. “Nous sommes tous imparfaits”, dit-elle. “Nous devons réaliser qu’il y a un point où nous comprenons que nous devons embrasser nos défauts et quand vous faites cela, vous pouvez conquérir n’importe quoi dans ce monde.”

(Avec entrées IANS)