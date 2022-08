Miss Univers Harnaaz Sandhu fait ses débuts à la télévision hollywoodienne avec Trevor Noah et lui apprend les mouvements “desi”

Miss Univers Harnaaz Sandhi a fait ses débuts à la télévision hollywoodienne avec une émission américaine populaire animée par Trevor Noah. Elle a partagé une vidéo dans laquelle l’actrice peut être vue en train d’enseigner à Trevor Noah quelques mouvements de danse “desi”.

Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: «Je vais vous apprendre quatre étapes simples. Bollywood concerne le visage, le cou, les mains et les hanches. Ce sera facile. Fais-moi confiance.” Noah copie Miss Univers, dit-il, “Qu’est-ce qui se passe là-bas.” Harnaaz le corrige et dit : “Plus de hanches… c’est une question de hanches.”





Partageant la vidéo, Harnaaz a écrit : « Ce fut un tel plaisir de partager la scène avec un seul et unique @trevornoah Merci @thedailyshow de m’avoir dans votre émission ! @trevornoah rappelez-vous que tout est dans les hanches ! Bollywood regarde !

Récemment, Upasana Singh, un acteur bien connu et producteur dans les industries cinématographiques hindi et punjabi, a intenté jeudi une action en justice contre Miss Univers Harnaaz Sandhu. Harnaaz aurait été accusée par Upasana d’avoir rompu sa promesse de contribuer à la production punjabi de l’ancienne Bai Ji Kuttange.

Upasana Singh a déclaré à indianexpress.com : « La date de sortie de mon film était le 27 mai et pour nous, ce fut le plus grand jour de notre vie lorsque Harnaaz Kaur Sandhu est devenue Miss Univers. Nous avons fait la fête et l’avons célébrée. Tout le monde savait à quel point j’étais proche d’elle. Après que je lui ai dit que les dates de promotions pour mon film étaient autour du 27 mai, elle a cessé de prendre mes appels. Ensuite, j’ai commencé à lui envoyer un message en lui demandant: “Le film sort le 27 mai. Dites-moi quelles dates me donnerez-vous pour les promotions.” J’ai commencé à lui envoyer des mails, mais elle n’a rien répondu.

L’acteur a ajouté: «Je lui ai envoyé l’affiche du film annonçant la date de sortie et tous les acteurs du film ont partagé cette affiche sur leurs réseaux sociaux, mais elle ne l’a pas fait. À ce moment-là, j’ai senti que c’était très bizarre.

Elle a également ajouté: «Je lui ai tellement demandé, mais ensuite j’ai pensé que, comme elle a récemment remporté le concours, elle a peut-être des engagements, alors je devrais changer la date. J’ai changé la date de sortie du film au 19 août. Puis j’ai commencé à la contacter mais je n’ai pas eu de réponse. Elle a commencé à éviter tout le monde dans le cercle de mon ami. Quelqu’un l’a appelée pour lui dire qu’il y avait un spectacle à Dubaï, auquel elle a accepté et discuté des détails. Mais quand la même personne a dit à Harnaaz de parler des dates de mon film, elle a coupé l’appel. C’est comme ça qu’elle m’a insulté. La productrice a également révélé qu’elle avait également un prêt massif.