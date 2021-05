Miss Univers Andrea Meza montre une superbe silhouette en maillot de bain fleuri alors qu’elle remporte le concours de 2021

MISS Universe Andrea Meza montre le genre d’usure douce que même les non-informaticiens peuvent admirer.

Andrea, 26 ans, est ingénieur logiciel de jour. Mais dimanche, elle a battu 73 autres femmes pour être nommée Miss Univers, à droite, lors d’une cérémonie en Floride.

Miss Univers Andrea Meza montre le genre d’usure douce que même les non-informaticiens peuvent admirer Crédit: @ erick3sparza

Andrea, du Mexique, a déclaré: « C’est un rêve devenu réalité de porter la couronne de Miss Univers. »

Écrivant sur Instagram, elle a déclaré: «Je suis très honorée d’avoir été sélectionnée parmi les 73 autres femmes extraordinaires avec lesquelles je me suis tenue ce soir.

«C’est un rêve devenu réalité de porter la couronne de Miss Univers, et j’espère servir le monde à travers mon plaidoyer pour l’égalité dans l’année à venir et au-delà.»

Miss Mexique a été couronnée lauréate de Miss Univers 2021 Crédit: AP

La cérémonie de cette année est intervenue après l’annulation du concours de 2020 Crédits: Getty

La cérémonie de cette année, qui s’est tenue au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Floride, a eu lieu après l’annulation du concours de 2020 en raison de la pandémie de Covid.

Meza, diplômé de l’Université autonome de Chihuahua, a battu 74 autres candidats à la couronne de Miss Univers.

Au cours d’une série de questions-réponses, Meza a été interrogée sur les normes de beauté au milieu de la montée en puissance des médias sociaux.

Meza, diplômé de l’Université autonome de Chihuahua, a battu 74 autres candidats Crédits: Getty

Meza a remporté la couronne de Miss Univers cette année Crédits: Getty

Elle a déclaré: «Nous vivons dans une société de plus en plus avancée et au fur et à mesure que nous avons progressé en tant que société, nous avons avancé avec des stéréotypes.

« De nos jours, la beauté n’est pas seulement la façon dont nous regardons. Pour moi, la beauté rayonne non seulement dans nos esprits, mais dans nos cœurs et la façon dont nous nous conduisons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous n’avez pas de valeur. »