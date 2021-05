Gagnant MISS Universe Andrea Meza a célébré son «premier jour de travail» au milieu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être déchue de sa couronne.

Ces derniers jours, Meza a été forcée de nier qu’elle était mariée après l’apparition de « photos de mariage » qui pourraient la dépouiller du titre de beauté.

16 Andrea Meza lors de son premier jour couronnée Miss Univers Crédit: instagram / andreamezamx

16 Publiant une photo de son premier jour à ses 1,7 million d'abonnés, Meza a écrit: «Le premier jour, j'ai trouvé le travail!

16 Andrea Meza, diplômée de l’Université autonome de Chihuahua, a battu 74 autres candidats Crédits: Getty

Poster une photo de son premier jour à son 1,7 million Instagram adeptes, Meza a écrit: « Jour 1. J’ai eu le travail! C’était mon premier jour en tant que Miss Univers.

« Souhaitez-moi bonne chance, le voyage ne fait que commencer! »

En dessous, elle écrivit une note dans son espagnol natal pour remercier toutes les personnes qui l’avaient félicitée et qui l’avaient accompagnée pendant ce long voyage.

Elle a conclu la note en disant à son père qu’elle les aime.

Miss Mexique a remporté la couronne 2021 dimanche après que la jeune femme de 26 ans ait battu 74 autres reines de beauté – mais elle est maintenant mêlée à la controverse.

Des photos de Clifftop prises en 2019 montreraient qu’Andrea se fait passer pour une superbe mariée, tout en portant un long voile flottant et en serrant son « mari » dans ses bras.

Les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux et par des publications mexicaines, suscitant la controverse.

16 Il y avait de la confusion sur les photos de mariage, qui prétendaient montrer la nouvelle Miss Univers, Andrea Meza Crédit: Newsflash

16 De superbes photos de mariage partagées sur les réseaux sociaux montreraient prétendument la reine de beauté Crédit: Newsflash

16 Andrea Meza, ingénieur modèle et logiciel, a remporté le concours Miss Univers Crédit: AP

L’Organisation Miss Univers a été contactée pour commentaires.

Une règle majeure pour le concours de beauté Miss Univers est que les candidats doivent être célibataires.

Les rumeurs de « mariage » ont commencé quelques heures seulement après qu’Andrea ait été couronnée Miss Univers en Floride dimanche soir.

Dans la photo, elle et Jorge Saenz ont inclus des légendes romantiques qui ressemblaient à des vœux de mariage.

Il a écrit dans les légendes: «Je suis extrêmement reconnaissant à Dieu de m’avoir donné l’opportunité de la rencontrer en ce moment et de croiser notre chemin.

« Aujourd’hui, une nouvelle étape de notre vie commence et je suis sûr que tout partager avec vous fera de moi la personne la plus heureuse du monde. »

16 Le mannequin masculin Jorge Saenz a expliqué sur Instagram que les images du couple lors de la cérémonie de mariage étaient destinées à une séance photo en 2019 Crédit: Newsflash

16 C’est l’image que les gens prétendent montrer à la reine de beauté en train de se marier Crédit: Newsflash

16 Les photos ont ensuite été expliquées comme faisant partie d’une grande séance photo pour mettre en valeur la région Crédit: Newsflash

Hugo Gloss rapporte que depuis que les photos ont été partagées – et critiquées – ces légendes ont été «supprimées».

Et Jorge a maintenant clarifié la situation, disant qu’il n’est pas actuellement et qu’il n’a jamais été le mari d’Andrea.

Jorge, un mannequin mexicain, a expliqué que les photos faisaient partie d’une campagne publicitaire, pour mettre en valeur et montrer l’État de Chihuahua.

Il a dit: «Les gens, ma photo avec @andreamezamx est juste une prise de vue pour @ahchihuahua.

« Veuillez arrêter avec vos messages et menaces. Cette photo date de 2019 et elle n’a pas été modifiée. C’était juste une blague. Vérifiez le profil @achihuahua. »

Hugo Gloss a rapporté que Jorge a également déclaré: «Nous avons mené une campagne pour promouvoir le tourisme à Chihuahua.

«L’une des photos que nous avons prises était celle d’un mariage, qu’Andrea et moi avons posté sur nos profils.

« Andrea est une de mes amies et

ma sœur. Ils prenaient les choses hors de leur contexte.

« Ces photos sont anciennes et Andrea n’est que mon ami. »

16 Miss Mexique a été couronnée vainqueur de Miss Univers 2021 dimanche Crédits: Getty

16 La cérémonie de cette année est intervenue après l’annulation du concours de 2020 Crédit: instagram.com/andreamezamx

16 Andrea Meza, ingénieure en modélisation et en logiciel, portait une robe rouge éblouissante lorsqu’elle a accepté le prix Crédits: Getty

Il a dit aux gens d’arrêter de publier des fils en affirmant à tort que Meza est une femme mariée.

En 2019, la mère divorcée Veronika Didusenko a été déchue de son titre de Miss Ukraine 2018.

Elle a été interdite de concourir à Miss Monde parce qu’elle avait été mariée à un moment donné et avait un fils de cinq ans.

Les règles de Miss Univers ont été récemment modifiées pour permettre aux divorcés de participer au concours.

16 Lors d’une série de questions-réponses, Andrea Meza a été interrogée sur les normes de beauté au milieu de la montée en puissance des médias sociaux Crédit: instagram.com/andreamezamx

16 Andrea est ingénieur logiciel et mannequin Crédits: Getty

Andrea, une superbe brune mexicaine, a été couronnée Miss Univers lors du concours reporté en Floride le 16 mai.

Elle est devenue la troisième Mexicaine à être couronnée Miss Univers et avait déjà été couronnée Mexicana Universal 2020 et Miss Mexico 2017, en plus de terminer en tant que première dauphine à Miss World 2017.

L’ingénieur modèle et logiciel portait une robe rouge éblouissante lorsqu’elle a accepté le prix du gagnant précédent Zozibini Tunzi.

Une Andrea ravie a posté sur Instagram après sa victoire: « MISS UNIVERSE IS MEXICO! »

La cérémonie de cette année, qui s’est tenue au Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood en Floride, a eu lieu après l’annulation du concours de 2020 en raison de la pandémie de Covid.

Au cours d’une série de questions-réponses, Meza a été interrogée sur les normes de beauté au milieu de la montée en puissance des médias sociaux.

Elle a déclaré: «Nous vivons dans une société de plus en plus avancée et au fur et à mesure que nous avons progressé en tant que société, nous avons avancé avec des stéréotypes.

« De nos jours, la beauté n’est pas seulement la façon dont nous regardons. Pour moi, la beauté rayonne non seulement dans nos esprits, mais dans nos cœurs et la façon dont nous nous conduisons. Ne permettez jamais à quelqu’un de vous dire que vous n’avez pas de valeur. »

Meza – une végétalienne de 6 pieds de haut – a également donné son avis sur la meilleure façon de faire face à l’épidémie de coronavirus.

Elle a déclaré: «Je crois que ce que j’aurais fait, c’était de créer le verrouillage avant même que tout ne soit si grand.

« Parce que nous avons perdu tant de vies et que nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous devons prendre soin de nos gens. C’est pourquoi j’aurais pris soin d’eux depuis le début. »

Elle portait trois robes différentes pendant la compétition, dont une mini-jupe rose vif et une robe beige.

16 Elle a remporté la Miss Univers de cette année après l’annulation de l’année dernière Crédit: instagram.com/andreamezamx