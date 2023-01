Miss Univers 2023 sera animée par Olivia Culpo et Jeannie Mai Jenkins

L’ancienne Miss Univers Olivia Culpo et l’animatrice de “The Real” Jeannie Mai Jenkins s’associent pour organiser le concours Miss Univers 2023.

Steve Harvey a pris en charge le concert d’hébergement au cours des dernières années. Désormais, l’événement sera diffusé sur The Roku Channel avec les nouveaux hôtes en tête.

Culpo a été couronnée Miss Univers en 2012 et a depuis travaillé comme mannequin Sports Illustrated Swimsuit, une star de télé-réalité avec la série télévisée “The Culpo Sisters”, tout en étant également propriétaire d’entreprise et influenceuse sur les réseaux sociaux.

Jenkins n’est pas étrangère à l’animation, avec son émission “The Real” et “America’s Test Kitchen: The Next Generation”, qu’elle anime également. Elle a travaillé comme commentatrice dans le passé pour les concours Miss Univers et Miss USA.

“Cette organisation a eu un tel impact sur ma vie, et je suis tellement reconnaissante pour les expériences que j’ai eues avec ma famille Miss Univers”, Culpo a déclaré par Variété. “J’ai tellement de respect pour l’évolution continue de l’organisation Miss Univers, y compris la nouvelle propriété féminine pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.”

“Je ne pourrais pas être plus excitée d’être de retour avec l’organisation Miss Univers aux côtés de toutes les femmes incroyables qui voyagent à la Nouvelle-Orléans du monde entier”, a ajouté Jenkins. “Je suis tellement honorée de pouvoir les célébrer ainsi que tous les changements incroyables que l’organisation a apportés au cours de l’année écoulée pour faire avancer les histoires de femmes dans le monde entier.”

Catriona Gray, Miss Univers 2018 et co-animatrice de “American Ninja Warrior” de Zuri Hall et correspondante de “Access Hollywood” seront également présentes à l’événement en tant que commentatrices dans les coulisses.

Miss Univers 2023 aura lieu le samedi 14 janvier depuis la Nouvelle-Orléans.