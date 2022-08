Miss Univers 2021 Harnaaz Sandhu dit qu’elle ‘est tombée en panne tellement de fois’ après avoir été victime d’intimidation pour avoir pris du poids

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Miss Univers 2021 Harnaaz Sandhu a pris du poids depuis qu’elle a remporté la couronne en décembre – et les intimidateurs en ligne ont sans relâche ciblé l’étoile.

“Physiquement, j’ai en quelque sorte grandi, j’ai pris plus de kilos et j’ai pris du poids, ce qui me met totalement à l’aise en ce moment”, a déclaré jeudi le jeune homme de 22 ans au magazine People.

Le vrai problème, a-t-elle dit, a été la critique constante sur les réseaux sociaux.

“J’ai été victime d’intimidation parce que j’ai pris du poids”, a déclaré la reine de beauté d’origine indienne. “C’était un peu inconfortable et vraiment surprenant pour moi de voir comment les gens ont commencé à avoir des opinions, ce qui ne devrait pas vraiment avoir d’importance. Il ne s’agit pas de votre apparence, mais de qui vous êtes de l’intérieur et de la façon dont vous traitez les gens et de ce en quoi vous croyez. “

Sandhu a déclaré qu’avant la compétition, elle avait une approche pragmatique de l’alimentation et de l’exercice dans l’espoir de gagner. Après avoir atteint son objectif, elle a pu se détendre pendant près d’un mois.

“Pendant ce temps, je ne faisais pas d’exercice, je mangeais et je profitais de ce moment avec ma famille”, a expliqué Sandhu. “Je n’avais jamais réalisé que cela commencerait à apparaître sur mon corps.”

Sandhu a déclaré au point de vente que certains commentaires étaient si cruels qu’elle pleurerait.

“J’ai définitivement craqué tant de fois”, a-t-elle admis. “Parfois, dans les moments les plus inattendus. Je suis sur le point de monter sur scène ou quelque chose comme ça et puis tout vient [to] mon esprit. C’est vraiment triste.”

Sandhu ne se sentait pas bien non plus. Un médecin lui a diagnostiqué des allergies qui affectaient sa santé.

“Je ne peux pas manger de blé ou quoi que ce soit qui en contienne”, a-t-elle déclaré à propos de son allergie au gluten. “En dehors de cela, j’ai aussi une allergie au soja [and] allergique à la noix de coco. Je suis allergique aux œufs et j’ai en quelque sorte réalisé que quand je suis arrivé à New York… Il m’a fallu du temps pour réaliser que les choses auxquelles j’étais allergique, j’en avais encore. Je ne savais pas.”

La 70e détentrice du titre de Miss Univers a déclaré qu’elle avait maintenant un état d’esprit différent à propos de son corps, notant : “C’est normal de pleurer. C’est normal de se sentir triste.”

L’actrice de Bollywood espère également que son histoire inspirera d’autres personnes aux prises avec leur image corporelle à s’embrasser, quelle que soit leur taille.

“Nous sommes tous imparfaits”, a déclaré Sandhu. “Nous devons réaliser qu’il y a un moment où nous comprenons que nous devons embrasser nos défauts et quand vous faites cela, vous pouvez conquérir n’importe quoi dans ce monde.”

Au moment de sa victoire, Sandhu a déclaré qu’elle se sentait “dépassée parce que cela fait 21 ans que l’Inde n’a pas obtenu la couronne de Miss Univers, et cela se produit en ce moment”.

La compétition de l’an dernier a fait la une des journaux pour différentes raisons.

Un boycott populaire dirigé par les Palestiniens avait exhorté les candidats à sauter l’événement pour protester contre le traitement réservé aux Palestiniens par Israël. Au final, seule la Malaisie, un pays majoritairement musulman ayant des liens étroits avec les Palestiniens, n’a pas envoyé de représentant, invoquant la situation mondiale du COVID-19. Le gouvernement sud-africain, qui soutient également fortement la cause palestinienne, a retiré son soutien à la représentante du pays en raison de sa participation.

Sara Salansky, une responsable du ministère israélien du Tourisme, a déclaré que le pays avait été sélectionné pour accueillir le concours en raison du succès du programme israélien de vaccination contre le coronavirus.

Le concours a ensuite connu un contretemps de dernière minute avec l’arrivée de la variante omicron, qui a contraint Israël à fermer ses frontières aux touristes étrangers fin novembre 2021. La plupart des candidates à Miss Univers étaient déjà dans le pays avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. . Cependant, ceux qui sont venus par la suite ont reçu une autorisation spéciale d’entrer, mais avec une période de quarantaine obligatoire de 72 heures.

Tout au long de la période précédant le concours de dimanche, tous les concurrents ont été testés pour le coronavirus toutes les 48 heures et tenus de respecter des exigences strictes en matière de masque.

Au milieu de toutes les garanties, la candidate française, Clémence Botino, a été testée positive au COVID-19 peu de temps après son arrivée en Israël. Après 10 jours de quarantaine, elle a été déclarée indemne de virus la semaine dernière et autorisée à rejoindre la compétition.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.