Miss Univers 2020: Adline Quadros Castelino de l’Inde donne un message fort et réfléchi lors de la série de questions-réponses – Connaissez sa réponse! | Nouvelles des gens

New Delhi: La candidate indienne au concours de Miss Univers – Adline Quadros Castelino s’est classée parmi les 5 meilleures candidates avec le Brésil, le Mexique, la République dominicaine et le Pérou. La superbe joueuse de 22 ans a décroché la quatrième place de cet événement très convoité et a rendu son pays extrêmement fier.

L’une des parties les plus excitantes du concours de Miss Univers est la série de questions-réponses où nous pouvons entendre les grandes idées, pensées et opinions de ces jeunes femmes puissantes. Adline a également donné une réponse équilibrée et réfléchie à la question qui lui était posée, prouvant sa connaissance du monde.

On a posé une question à l’étonnante diva concernant un verrouillage à l’échelle du pays et si c’est une bonne stratégie pour les pays.

« Les pays devraient-ils se verrouiller en raison du COVID-19 malgré la pression exercée sur leurs économies ou devraient-ils ouvrir leurs frontières et risquer une augmentation potentielle des taux d’infection? », A demandé Tatyana Orozco à Adline, PDG d’Arena Del Rio.

À cela, Castelino a répondu: « Goodevening Universe, eh bien, venant d’Inde et témoin de ce que l’Inde vit en ce moment. J’ai réalisé quelque chose de très important que rien n’est plus important que la santé de vos proches et vous devez établir un équilibre entre l’économie et la santé. Et cela ne peut être fait que lorsque le gouvernement travaille main dans la main et produit quelque chose qui fonctionnera avec l’économie. Merci. »

Le public a été très impressionné par sa réponse et l’a également applaudie.

Dans sa déclaration finale, Castelino a parlé de la liberté d’expression et du droit de manifester.

Jetez un œil à ce qu’elle a dit:

Elle a déclaré: « La liberté d’expression et le droit de manifester. Le droit de manifester, nous avons vu de nombreuses manifestations ces derniers jours, en particulier je tiens à souligner les protestations que les femmes ont faites au fil des ans avec des droits égaux et jusqu’à aujourd’hui, nous en manquons parce que la protestation nous aide à faire entendre notre voix contre ce qui se passe contre les inégalités. Elle aide les minorités de toute démocratie à faire entendre leur voix, donc la protestation est très importante. Mais ce qui n’est pas important, c’est de l’utiliser, car chaque droit vient une responsabilité alors, utilisez-le avec puissance, merci. «

Les finales de Miss Univers ont eu lieu au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.