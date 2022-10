Miss Sri Lanka New York Pageant Afterparty prend une tournure violente alors qu’un combat massif éclate

Une bagarre massive a éclaté lors du tout premier concours de beauté Miss Sri Lanka organisé à New York. Les choses ont mal tourné lorsqu’une bagarre entre les participants a éclaté lors d’une after-party et maintenant plusieurs vidéos de la bagarre font le tour d’Internet. Selon les rapports, plus de 300 invités ont assisté à l’événement à Staten Island à New York. L’after-party a impliqué quelques “Sri-lankais et Américains basés aux États-Unis” et s’est tenue au Vanderbilt à South Beach, NY, selon le rapport du Daily Mail.

Alors que beaucoup essayaient de résoudre les problèmes, d’autres ont été vus se battre à coups de poing et casser des objets lors de la fête. Cependant, on ne sait pas ce qui a déclenché la bagarre entre les participants. Jetez un œil à l’une de ces vidéos virales qui a recueilli des centaines de vues en ligne et suscité de vives réactions dans tous les pays.

Miss Sri Lanka New York après la fête. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️👊🤛 pic.twitter.com/VIG09wgSPx — Sous le cocotier (@Toddy_Lad) 23 octobre 2022

Les images ont suscité de vives réactions de la part du public tant au Sri Lanka qu’à New York. Les utilisateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur déception face au comportement affiché lors de l’after-party du concours. Un utilisateur a écrit : « Dommage de dire sri-lankais. Pathétique », tandis qu’un autre utilisateur a comparé la bagarre à la lumière de la crise économique à laquelle le Sri Lanka est actuellement confronté. Il a écrit : « Des gens de la campagne affamés. Mais il y a des gens qui s’amusent et se divertissent à l’étranger.

L’un des organisateurs du concours, Sujani Fernando, a déclaré au New York Post qu’aucun concurrent n’était impliqué dans le combat et que les 14 se trouvaient à l’intérieur du bâtiment lorsque la bagarre a eu lieu.

Après l’incident, la nouvelle Miss Sri Lanka New York Angelia Gunasekara s’est rendue sur Facebook et a démenti tous les rapports indiquant que les candidates étaient impliquées dans la “lutte pour la couronne”.

“C’est très bouleversant de voir des articles écrits sur nous disant que cette altercation s’est produite parce que nous nous battions pour la couronne, parce qu’il y avait des petits amis impliqués et que je me battais. Toutes ces rumeurs sont fausses », a-t-elle déclaré.

